Für Diversität und religiöse Vielfalt BR startet Podcast über Islam und muslimisches Leben in Deutschland

Der Bayerische Rundfunk startet am 30. Juli, zum islamischen Opferfest, ein neues sechsteiliges Podcast-Angebot über den Islam und über muslimisches Leben in Deutschland. Die Staffel wird von Host und Moderatorin Merve Kayikci, alias "Primamuslima", präsentiert und lässt Muslime selbst zu Wort kommen.

Mit "Primamuslima – Wir reden mit!", einem Projekt der Redaktion Religion und Orientierung, setzt der BR ein weiteres Zeichen für Diversität und religiöse Vielfalt. Die BR-Fachredaktion berichtet regelmäßig über Themen aus den Bereichen Christentum, Judentum, Islam und anderen Religionsgemeinschaften.

Die 26-jährige Merve Kayikci nimmt mit diesem Podcast auf unterhaltsame Weise ihre Hörerinnen und Hörer in den religiösen, beruflichen und familiären Alltag von Muslimen in Deutschland mit: Sie trifft gläubige und zweifelnde Muslime: von der erfolgreichen Modeunternehmerin über den Konvertiten, der der Liebe wegen den Glauben seiner Frau angenommen hat, bis hin zur Zwangsvollstreckerin, die die Sportwägen unterhaltssäumiger Väter einkassiert. Es sind Gespräche über das Leben, die Liebe, über Freundschaft und Politik, über Arbeit und Familie, über Gott. Auch das, was Muslimen den Alltag in Deutschland schwer macht, wird dabei nicht ausgeblendet.

Die Journalistin und Social-Media-Trainerin Merve Kayikci stellt ihre Gäste vor und lässt nebenbei Basiswissen in Sachen Islam einfließen: Was hat es mit "halal“ auf sich? Wie können muslimische Frauen allein reisen? Was ist das Opferfest? Und was wäre sie selbst bereit zu opfern?

Das Projekt sei ihr "Herzensprojekt", sagt Merve Kayikci: "Oft werde ich von Journalisten als Interviewpartnerin angefragt, wenn es um Islamthemen geht. Dabei gibt es doch noch so viele andere interessante Muslime in Deutschland." Einen kleinen Ausschnitt dieser Vielfalt wolle sie in den sechs Podcast-Folgen zeigen, so Merve Kayikci, die bereits Erfahrung als Host mitbringt. Denn mit ihrem Projekt "Mashallah", das beim Podcast-Anbieter Deezer lief, hatte sie im vergangenen Jahr den Wettbewerb "Originals gesucht" gewonnen. Merve Kayikci ist selbst Muslima, sie hat Jura und Journalismus studiert und lebt in Stuttgart.

"In Bayern leben schätzungsweise rund 500.000 Musliminnen und Muslime", sagt die Leiterin des zuständigen Programmbereichs Kultur Sylvie Stephan, "der Podcast will mit Klischees aufräumen und zeigen, was Muslime in Bayern und Deutschland umtreibt".

"Primamuslima – wir reden mit!" ist ab 30. Juli 2020 im BR Podcastcenter sowie über die gängigen Portale zum Download oder Streaming abrufbar und wird in Auszügen ab 3. August 2020 in der Sendung Theo.Logik, immer montags ab 21.05 Uhr auf Bayern 2 ausgestrahlt. Weitere Infos unter br.de/religion.