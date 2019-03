Nockherberg 2019 Starker Auftakt für Maxi Schafroth

"Die Übertragung der Starkbierprobe bleibt ein 'Muss' in Bayern, erneut ist der Zuspruch im BR Fernsehen, in der BR Mediathek und in unseren Online-Angeboten herausragend. Um es mit einer der Hauptfiguren des Singspiels zu sagen: Bayern hat Dusel, dass es den Starkbieranstich gibt. Ein großes Kompliment insbesondere an Maxi Schafroth für sein gelungenes Debüt und meinen herzlichen Dank an alle Beteiligten!"