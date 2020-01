BR-Livesendung Nockherberg mit Traum-Quote

"Der Nockherberg macht offenbar süchtig - noch nie sind die bayerischen Fernsehzuschauer so lange an der Übertragung der Starkbierprobe durch das BR Fernsehen drangeblieben. Luise Kinseher als Mama Bavaria hat es erneut geschafft, scharfzüngig und warmherzig zu sein – wieder eine echte Mama also, die wir sehr vermissen werden. Das Publikum hat sie zurecht zu ihrem Abschied mit stehenden Ovationen verabschiedet. Das Singspiel 'Die glorreiche 7' hat sehr unterhaltsam und pointiert die Bühne des Nockherbergs erobert – das war politische Satire mit großer Spielfreude! Ein großes Kompliment und meinen herzlichen Dank an alle Beteiligten!"