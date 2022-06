10. Fritz-Gerlich-Preis BR-Koproduktion "Nicht ganz koscher – Eine göttliche Komödie" ausgezeichnet

Die Culture-Clash-Komödie erzählt vom ultraorthodoxen Juden Ben (Luzer Twersky) aus Brooklyn, der mitten in der Sinai-Wüste strandet und auf die Hilfe des muslimischen Beduinen Adel (Haitham Omari) angewiesen ist. Der Film läuft ab 4. August 2022 bundesweit in den Kinos und ist derzeit noch auf dem FILMFEST MÜNCHEN zu sehen.

Der Fritz-Gerlich-Preis zeichnet jährlich einen zeitgenössischen Spiel- oder Dokumentarfilm aus, der in couragierter Weise ein publizistisch relevantes Themen aufgreift. Gestiftet wird die Auszeichnung von der Tellux-Gruppe, in Kooperation mit der Erzdiözese München und Freising und dem Internationalen FILMFEST MÜNCHEN.

Auszug aus der Jury-Begründung:

(…) Ein ultraorthodoxer Jude aus Brooklyn und ein muslimischer Beduine werden auf ihrem Weg nach Alexandria immer tiefer in existenzielle Situationen geführt. Dem Film gelingt es, diese Dimension aufzuspannen, religiöse Fragen zu thematisieren und dabei in staunenswerter Weise die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit mit großartiger Komik zu wahren. Die Zuschauenden erleben, wie gemeinsam Schwierigkeiten, Durststrecken überwunden werden, wie beide es zulassen, dass die gemeinsame Reise sie verändert bis hin zu einem großartigen Schluss, der auf ebenso komische wie tief anrührende Weise die Frage beantwortet: Wie weit bist DU bereit zu gehen, um einem anderen zu helfen? Und wie ist Dir dabei sogar geholfen? (…)

"Nicht ganz koscher – Eine göttliche Komödie"

Inhalt

In die Wüste geschickt hat sich Ben (Luzer Twersky) glatt selbst. Um den Verkuppelungsversuchen seiner Familie in Jerusalem zu entgehen, bietet er sich kurzerhand an, nach Alexandria zu fliegen, um die einst größte jüdische Gemeinde der Welt zu retten. Der fehlt nämlich dringend der 10. Mann, um das Pessahfest zu begehen. Nachdem Ben zuerst das Flugzeug verpasst hat und dann auch noch in der Wüste Sinai aus dem Bus geflogen ist, wird Adel (Haitham Omari), ein mürrischer Beduine auf der Suche nach seinem entlaufenen Kamel, Bens letzte Hoffnung. Vorwärts geht es für beide Männer nur gemeinsam, aber wie vereint man ultraorthodoxe Religionspraktiken aus Brooklyn mit Beduinen-Pragmatismus aus dem Herzen der Wüste? Als auch noch das Auto den Geist aufgibt, geht es bald nicht mehr nur ums gemeinsame Essen, sondern ums nackte Überleben.