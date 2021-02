Münchner Sicherheitskonferenz BR berichtet umfangreich über die digitale "Special Edition"

Es ist der Neustart in den transatlantischen Beziehungen: Nach den Turbulenzen unter Donald Trump will der neue US-Präsident Biden die Beziehungen der USA zu Europa deutlich verbessern. Auf der digitalen "Special Edition" der Münchner Sicherheitskonferenz wird er am Freitag, 19. Februar 2021, in einer Grundsatzrede diesen neuen Kurs skizzieren. Der BR berichtet ausführlich über diese digitale Konferenz, die im Bayerischen Hof produziert wird.