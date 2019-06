BR-Publikumsaktion "Mitmischen!" begeistert die Teilnehmer

Als Reporter arbeiten, Nachrichten schreiben, Moderatoren in Hörfunk und Fernsehen über die Schulter schauen oder selbst am Mikrofon sein – das Angebot, den BR einmal hautnah zu erleben und für das Programm aktiv zu werden, haben die rund 300 Mitmischerinnen und Mitmischer mit großem Tatendrang angenommen. Sie konnten sich in rund 50 Redaktionen beteiligen: unter anderem bei allen BR-Hörfunkwellen, der BR Mediathek, im BR Fernsehen (von "quer" bis "Dahoam is Dahoam"), in den BR-Regionalstudios, dem Instagram-Format News-WG, bei BR24 oder dem Münchner Rundfunkorchester.

"Mit der Aktion 'Mitmischen!' wollen wir den Menschen praktische Einblicke in den Redaktionsalltag geben und zeigen, wie wir als Journalisten arbeiten. Denn Transparenz ist wichtig, um Vertrauen immer wieder neu zu verdienen. Auch dieses Jahr haben uns wieder zahlreiche begeisterte Reaktionen erreicht, von beiden Seiten: Das Publikum kann unsere Arbeit viel besser verstehen, und die BR-Mitarbeitenden freuen sich über neue Ideen und Anregungen für das Programm und für ihre Arbeit." BR-Intendant Wilhelm

Mitmischen – auch live in der Sendung

Am 5. Juni konnten Mitmischer live im BR Fernsehen BR-Intendant Ulrich Wilhelm und weiteren Verantwortlichen des Senders ihre Sicht auf das Programm schildern und Fragen stellen: in der Bürgersendung "jetzt red i", die gleich eine ganze Ausgabe der Publikumsaktion widmete. Auch in vielen weiteren Sendungen im Fernsehen und im Hörfunk waren Mitmischerinnen und Mitmischer Teil des Programms, kamen zu Wort, machten selbst Umfragen, wie zum Beispiel für die Rubrik "Host mi" in "Wir in Bayern". Drei von ihnen mischten in der Sendung "Querbeet" im wahrsten Sinne des Wortes mit: Zusammen mit Moderatorin Sabrina Nitsche setzten sie einen Minz-Likör an und halfen beim Pflanzen für die aktuelle Sendung. Im bayerischen BR-Sportrückblick "Luke Back" machten gleich fünf von ihnen bei der Moderation mit. Ein weiterer Teilnehmer berichtete für den BR über das anstehende Ikarus-Festival bei Memmingen.

Begeisterte Reaktionen der Mitmischerinnen und Mitmischer

Die Reaktionen der Teilnehmer, egal ob jung oder älter, fielen überaus positiv aus: Viele von ihnen fanden es sehr interessant, zu sehen, mit welchem Aufwand und Engagement die BR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Programm machen. Andere fanden die Offenheit wesentlich, da für sie Transparenz sehr wichtig ist. Für viele Teilnehmer war es außerdem erstaunlich, zu sehen, mit welchem Aufwand Sendungen entstehen und wie intensiv bei Themen recherchiert wird.

Schon die erste Mitmisch-Aktion 2018 war ein großer Erfolg, mit weit mehr Interessenten als Plätzen. Auch in diesem Jahr hatten sich mit 1.400 Bewerberinnen und Bewerbern wieder deutlich mehr gemeldet als Plätze verfügbar waren. Deshalb entschied das Los, wer von ihnen teilnehmen durfte. Wegen der großen Nachfrage wird es die Aktion "Mitmischen!" auch im nächsten Jahr wieder geben. Besonders freut es den BR, dass sich sehr viele junge Menschen beworben haben.