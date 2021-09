„Mitmischen digital! Bei BR24“ BR-Publikumsaktion vom 25. bis 29. Oktober

Einblick in die journalistische Arbeit, Transparenz und kritischer Austausch – das ist das Ziel von „Mitmischen!“, der Publikumsaktion des Bayerischen Rundfunks. 2021 fand im Juni bereits eine digitale „Mitmischen!“-Aktion in den BR Studios in der Region statt. Dieses Mal können Interessierte bei BR24 mitmischen – im Web, TV und Radio. Wie das umfassende Informationsangebot funktioniert, wie die einzelnen Kanäle zusammenspielen, wie der Redaktionsalltag aussieht, das erleben die Teilnehmenden bei „Mitmischen digital!“.