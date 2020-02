Bayern 2-Wettbewerb Mitmachen bei "Gutes Beispiel 2020"

Losleger, Mutmacher und Weltveränderer gesucht: Beim Wettbewerb "Gutes Beispiel" zeichnet Bayern 2, das Kultur- und Informationsradio des Bayerischen Rundfunks, Menschen aus, die etwas bewegen – egal ob mit ihrem Start-up oder ehrenamtlich. Alle Engagierten aus Bayern können sich bis 3. März 2020 mit ihren innovativen Projekten unter www.bayern2.de/gutes-beispiel bewerben. Zu gewinnen gibt es Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro, die von einem Sponsor gestiftet werden. Die Preisverleihung findet am 29. April 2020 im Münchner BR-Funkhaus statt.

Gute Beispiele gibt es viele: Die einen engagieren sich für Demokratie, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Andere setzten sich in ihrer Gemeinde für ein besseres soziales Miteinander ein und wieder andere entwickeln Geschäftsmodelle zur Lösung ökologischer Probleme. Ob Start-up oder Verein, Social Business oder Bürgerinitiative – beim Wettbewerb "Gutes Beispiel" können sich engagierte Menschen aus Bayern bewerben, die mit ihren Projekten und Aktionen die Gesellschaft positiv verändern.

Um die 500 Projekte haben sich in den vergangenen Jahren jeweils beworben. 2019 ging der erste Preis an den Verein "Technik für Kinder", Tüftelideen aus Deggendorf. 2018 wurde die Allgäuer Initiative "Rettet den Hirsch" für ihre gemeinsame Gasthausrenovierung ausgezeichnet. 2017 machte der Verein "Zeltschule" das Rennen, der Schulen in Flüchtlingscamps baut.

So läuft der Wettbewerb ab: Unter allen Einsendungen wählt eine Jury fünf Finalisten aus. Mitglieder sind unter anderen VdK-Präsidentin Verena Bentele, ehemalige Paralympics-Gewinnerin und ehemalige Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, sowie der ARD-Skiexperte und ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther, der mit seiner Aktion "Beweg dich schlau" Kindern Freude an Bewegung vermitteln will.



Die Finalisten werden im Radio, bei Bayern 2 im Internet und in den Social-Media-Kanälen des Kultur- und Informationsradios vorgestellt. Wer beim anschließenden öffentlichen Online-Voting die meisten Stimmen erhält, darf sich über den Titel "Gutes Beispiel 2020" freuen. Die fünf Finalisten erhalten Preisgelder von insgesamt 10.000 Euro, gestiftet von der Hofpfisterei.

Mit dem Wettbewerb zeigt Bayern 2, dass man mit Mut, Engagement und Leidenschaft die Gesellschaft positiv beeinflussen kann. Es werden innovative Projekte aus Bayern gefördert und andere motiviert, ebenfalls mit gutem Beispiel voranzugehen.

Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 29. April 2020, um 18.05 Uhr im Münchner Funkhaus des Bayerischen Rundfunks statt und wird auf Bayern 2 live übertragen.

Weitere Informationen zu "Bayern 2 – Gutes Beispiel": bayern2.de/gutes-beispiel

Facebook-Gruppe: Bayern 2 – Gutes Beispiel