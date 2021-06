Zur ARD-Themenwoche Mitmach-Aktion "BR young reporter" gestartet

Anlässlich der ARD-Themenwoche stellt die Mitmach-Aktion die Frage, ob junge Menschen einen "happy place" haben. Das muss nicht unbedingt ein Ort sein, sondern kann auch ein Mensch oder ein Tier sein. Das Ziel ist, herauszufinden, was junge Menschen interessiert, wofür sie kämpfen, was sie sich erschaffen oder was sie glücklich macht. Das kann ein Grillplatz im Wald, ein Skateplatz oder ein Bauwagen sein, den sie sich aufgebaut haben. Oder die Geschichte rund um einen Nachhilfelehrer oder -lehrerin, der oder die sie durch das Abi oder Schuljahr gebracht hat. Vielleicht gibt es auch ein Tier, das einen besonderen Stellenwert hat. Ob in der Stadt oder auf dem Land, es geht darum zu erfahren, ob dieser "happy place" das Leben der jungen Menschen an ihrem Wohnort verändert hat, und warum er sie glücklich macht.

Bewerbung bis 25. Juli und anschließender Ablauf

Jugendliche können sich ab sofort unter www.br.de/youngreporter mit einem kurzen Video, Foto oder Text bewerben, in dem sie ihre Idee schildern und klar machen, welche Geschichte sich hinter ihrem "happy place" versteckt. Jeder, der zwischen 14 und 20 Jahre alt ist, kann mitmachen, entweder allein oder mit bis zu fünf Freundinnen oder Freunden. Bewerbungsschluss ist der 25. Juli 2021. Die besten Ideen werden in Zusammenarbeit mit Medienprofis vom BR umgesetzt. Sie zeigen in einem Storytelling-Seminar (12. und 13. September 2021), wie man recherchiert, Fakten checkt, eine gute Geschichte spannend erzählt und Interviews führt. Zusammen mit einem BR-Coach werden die Ideen dann vor Ort sendefähig umgesetzt.

Veröffentlichung der Beiträge

Die Ergebnisse kommen auch ins Programm des Bayerischen Rundfunks, ins Fernsehen, ins Radio, Online und auf Social Media. Alle Einreichungen werden außerdem auf der Website des Bayerischen Jugendrings veröffentlicht. Die Beiträge werden im Rahmen der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel" zu sehen, zu hören und zu klicken sein. Alle Genres sind möglich: kurze Clips für Social Media, Magazin-Beiträge, Reportagen, Einspieler, die zu Diskussion und Feedback aufrufen, aber auch Audio-Beiträge und Ergebnisse fürs Netz.

Das journalistische Nachwuchsprojekt "young reporter" wurde vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) erstmals im Rahmen der ARD-Themenwoche 2020 durchgeführt. Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg können sich auch in diesem Jahr wieder über den rbb an der ARD Themenwoche beteiligen: https://www.rbb-online.de/youngreporter