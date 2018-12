BAYERN 1 Silvesterparty Mit Thomas Gottschalk und Fritz Egner

"Beim letzten Mal bin ich ins neue Jahr gerutscht, wie schon lange nicht mehr – Stichwort Classic Rock und Stichwort BAYERN 1 Silvesterparty! Diese Silvesterparty hat mir so viel Spaß gemacht und da hab‘ ich gedacht: In unserem Alter soll man Dinge, die Spaß machen, wiederholen! Fritz Egner und ich treten noch mal an und nicht zu vergessen der Tom Glas, der auch ran muss. Am 31. am Nachmittag mache ich die Klassik-Fans glücklich, da moderiere ich aus dem Herkulessaal das ARD-Silvesterkonzert des BR-Symphonieorchesters – große Aufgabe für mich – aber dann reiß‘ ich mir sofort die Fliege vom Hals und steige in ein BAYERN 1 T-Shirt!"