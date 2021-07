BR Fernsehen Martina Gedeck zum 60. Geburtstag

Am Montag, 6. September, wird um 23.35 Uhr das TV-Drama "Herzjagen" ausgestrahlt, in dem sie eine Frau spielt, die sich nach einer Herz-OP zurück ins Leben kämpft. Am Mittwoch, 8. September 2021, ist Martina Gedeck zusammen mit Oscar-Preisträgerin Helen Mirren in István Szabós Literaturverfilmung "Hinter der Tür" zu sehen. Am 11. September zeigt das BR Fernsehen ab 20.15 Uhr alle drei Doppelfolgen von "Oktoberfest 1900". Die Event-Serie, in der Martina Gedeck die Brauereibesitzerin Maria Hoflinger spielt, erzählt vom erbitterten Kampf zweier Brauerei-Clans um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Vormachtstellung im München des Jahres 1900.