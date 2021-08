Wiesn-Zeit und Martina Gedecks Geburtstag Event-Serie "Oktoberfest 1900" im BR Fernsehen

Das BR Fernsehen zeigt am 11. September 2021 ab 20.15 Uhr alle drei Doppelfolgen der Event-Serie "Oktoberfest 1900" am Stück. Vielschichtig und opulent erzählt die Serie vom Kampf zweier Bierdynastien um die Vormachtstellung auf dem größten Volksfest der Welt. Sie entführt das Publikum in ein phantastisch-geheimnisvolles München um die Jahrhundertwende. An diesem Ort voller Geschichte und Geschichten entfaltet der Mehrteiler einen modernen Mythos über schicksalhafte Liebe und den unaufhaltsamen Aufstieg des Kapitalismus.