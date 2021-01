Lebenslinien Zwischen Bergwacht und Bio-Hof

Seit seinem 16. Lebensjahr ist Wast Pertl bei der Bergwacht im Einsatz. Nach dem Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall 2006, bei dem er im Einsatz ist, muss er ein schweres Trauma bewältigen, was sein Leben verändert. Das BR Fernsehen zeigt unter dem Titel "Einsatz in den Bergen" in der Reihe "Lebenslinien" die Geschichte von Wast Pertl am Montag, 11. Januar 2021, um 22.00 Uhr. In der BR Mediathek ist der Film bereits ab Donnerstag, 7. Januar 2021, zu sehen, online unter www.br.de/mediathek.