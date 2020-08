Lebenslinien Die Brezn-Frau auf der Wiesn

Seit 57 Jahren arbeitet die 91-jährige Juliane nun schon Jahr für Jahr auf der Wiesn, zunächst als Bedienung, dann als Brezn-Verkäuferin. Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 21. September 2020 um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Die Brezn-Frau auf der Wiesn" das Portrait dieser beeindruckenden Bayerin. Der Film ist in der BR Mediathek bereits ab Donnerstag, 17. September 2020 zu sehen, online unter www.br.de/mediathek