Trotz Corona Programmschwerpunkt zur Wiesn

Highlights aus vergangenen Jahren sorgen für Wiesn-Stimmung, aber es werden auch die Menschen vorgestellt, die auf ihren Auftritt vor großem Publikum heuer verzichten müssen oder für die der Ausfall der Wiesn eine finanzielle Katastrophe bedeutet.

In der BR Mediathek stehen zahlreiche Sendungen auf einer Themenseite nach der Ausstrahlung zur Verfügung, außerdem finden sich dort Wiesn-Highlights der vergangenen Jahre.

Sendungen im BR Fernsehen (Auswahl):

Sonntag, 13. und 20. September, 4. Oktober, 11.00 Uhr: Wiesn-Platzkonzert

Ein traditioneller Höhepunkt im BR Fernsehen ist das "Wiesn Platzkonzert" auf den Stufen der Bavaria. Seit über 30 Jahren versammeln sich die Musiker der verschiedenen Kapellen aus den Oktoberfestzelten am mittleren Wiesn-Sonntag zum Blasmusikkonzert auf den Stufen der Patrona Bavaria. Moderator Michael Harles begrüßt bekannte Persönlichkeiten der Wiesn und der Stadt, die bayerische Märsche und Melodien dirigieren.Im Corona-Jahr zeigt das BR Fernsehen die Platzkonzerte aus den Jahren 2019 (13.9.), 2013 (20.9.) und 2008 (4.10.) auf dem traditionellen Sendeplatz sonntags um 11 Uhr.



Montag, 14. September, 22.00 Uhr: Lebenslinien

Peppi, der widerspenstige Wiesnwirt

Josef, genannt "Peppi", Bachmaier, Jahrgang 1947, führt seit 46 Jahren das Fraunhofer-Wirtshaus in der Münchner Isarvorstadt, wo er von Geburt an lebt. Mit einem großen Herz für die Kunst und die bayerische Tradition wird er zum Erschaffer und Bewahrer mehrerer Münchner Kulturorte, die das Wesen der Stadt maßgeblich mitgeprägt haben. Ein widerspenstiges Münchner Original, das man seit zehn Jahren auch als den Wirt des "Herzkasperl“-Zelts auf der Oidn Wiesn kennt.



Stanzerls Wiesn-Sehnsucht

"Wir in Bayern", 16., 18., 21., 23. und 25. September, 16.15 Uhr

Einmal im Jahr ist Kabarettistin Constanze Lindner, das "Stanzerl", als rasende Wiesn-Reporterin von "Wir in Bayern" voll in ihrem Element.

Doch heuer ist alles anders – das Oktoberfest fällt aus! Das Stanzerl steht alleine auf der Wiesn und hat Sehnsucht: Sie vermisst die Zelte und die Fahrgeschäfte. Ihr fehlen die Wiesnherzen und der Geruch der Hopfengirlanden, die zum Oktoberfest gehören wie das Bier und sie macht sich Gedanken, über Ochsen. Wo sind sie alle abgeblieben? Stanzerl macht sich auf die Suche.



Mittwoch, 16. September, 22.00 Uhr: DokThema: Schausteller in Not – eine Saison ohne Volksfeste

Kein Volksfest, keine Kirmes, keine Kirchweih – die Corona-Pandemie ist für Schausteller eine Katastrophe. Nicht nur die wirtschaftlichen Einbußen lassen sie verzweifeln: Den Schaustellern fehlen auch die zwischenmenschlichen Kontakte, der Rummel. Wie werden sie die Krise überstehen?

Bei Egon Kaiser liegen die Nerven blank. Letztes Jahr hatte er auf dem Münchner Oktoberfest mit seinem Bayerntower, einem neunzig Meter hohen Kettenflieger, Premiere. Schausteller müssen sich auch auf dem größten Volksfest der Welt jedes Jahr aufs Neue bewerben. Mit High-Tech-Attraktionen steigen die Chancen, sich einen Standplatz zu sichern. Drei Millionen Euro hat das wilde Fahrgeschäft von Egon Kaiser gekostet. Wenn es keinen staatlichen Rettungsschirm gibt, droht ihm, wie auch vielen seiner Kollegen, die Pleite.



Sonntag, 20. September, 19.15 Uhr: Unter unserem Himmel

Münchner Kindl, Morisken, Bräurosl

Wer kennt sie nicht, das Münchner Kindl, die Bräurosl, die Moriskentänzer? Legendäre Figuren, die mit der Geschichte der bayerischen Landeshauptstadt verwoben sind, und darum alle Jahre beim Oktoberfest Trachten- und Schützenzug auftreten, während sich andere Teilnehmer darum bewerben müssen. Die Filmautorin Birgit Fürst wollte wissen, welche Menschen hinter diesen Gallionsfiguren stecken…



Für die Studentin Viktoria Ostler ist mit dem Münchner Kindl ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, der aber auch Schattenseiten hat. Die Familie Ernst sieht ihre Auftritte als Moriskentänzer als sportliche Herausforderung und Abwechslung zu ihrem arbeitsamen Leben auf einem Bauernhof. Und für Karolin Weidner, die früher als Volkssängerin auf großen Bühnen stand, ihre Karriere aber wegen einer schweren Krankheit aufgeben musste, sind ihre Auftritte als Bräurosl die größte Lebensfreude.



Auch alle Jahre dabei sind der Kutscher Franz Göttler, der beim Oktoberfestzug den Bayerischen Ministerpräsidenten sicher durch München bringen muss, die Musikanten der Augustiner Festkapelle und die Mitglieder der Münchner Armbrustschützengilde "Winzerer Fähndl", die in dem Film zeigen, was es mit dem riesigen Holzadler auf sich hat, den sie alle Jahre auf dem sieben Kilometer langen Zugweg mit sich schleppen.



Montag, 21. September, 22.00 Uhr: Lebenslinien

Die Brezn-Frau auf der Wiesn

Juliane ist über 90 Jahre alt und will bis zum Alter von 100 auf dem Münchner Oktoberfest ihre Brezn verkaufen. Ein Leben lang hat die Bauerntochter aus Reit im Winkl hart gearbeitet, für ihre Kinder und dann Enkelkinder gesorgt, damit diese mal ein besseres Leben haben. Die Familie dankt es ihr mit großer Liebe, und die Enkelinnen setzen bereits die schöne Tradition fort – als Bedienungen im Wiesn-Zelt.



Sonntag, 27. September, 11.00 Uhr: So klingt die Wiesn (2017)

Von Blasmusik bis Technobeats

Nichts ist so wichtig auf dem größten Volksfest der Welt wie die Musik. Ob Bierzelthits, zünftige Blasmusik oder Tradimix und Volkssängertum: Constanze Lindner zeigt gemeinsam mit Volkssängern von der Oidn Wiesn die unterschiedlichsten Facetten der Wiesn-Musik. Sie treffen leidenschaftliche Wiesn-Musiker jeder Art, die eines vereint: die Liebe zur Musik



Sonntag, 27. September, 20.15 Uhr: Mit Blasmusik durch Bayern

Musikgeschichten vom Münchner Oktoberfest

Auch wenn ihr Auftritt in diesem Jahr ausfällt: Blasmusikexperte Georg Ried hat die Blaskapellen besucht, die auf dem Münchner Oktoberfest spielen. Auf seiner Reise zu den Stammhäusern der Wiesn-Wirte trifft er nicht nur die Kapellmeister und Blasorchester der großen Wiesn-Bierzelte, sondern auch Ensembles, die auf der "Oidn Wiesn" für Tradition und Stimmung sorgen.



Musikanten spielen auf, singen und erzählen allerhand Geschichten von ihrem langjährigen Musizieren auf der Wiesn. "Schorsch" Ried erkundet die Entstehung der Wiesn-Hits und trifft auf Wiesnlegenden wie Otto Schwarzfischer und Richard Süßmeier.

Mit dabei sind u. a. Wolfgang Grünbauer und seine Münchner Oktoberfestmusikanten, die Kapelle Josef Menzl, die Münchner Zwietracht, Jürgen Kirner und die Couplet AG, die Augustiner Festkapelle, die Kapelle Otto Schwarzfischer, die Ludwig Thoma Musikanten, die Niederalmer Musikanten, die Seehof Musi u.v.m.

Sendungen in ARD-alpha:

Freitag, 18. September 2020, ab 20.15 Uhr: alpha-retro: Die alte Wiesn



Cholera, Kriege, Inflation und zuletzt die Corona-Krise: Mehr als 20-mal ist das Oktoberfest in seiner 210-jährigen Geschichte ausgefallen. Ganz darauf verzichten müssen die Fans des größten Volksfestes der Welt aber nicht: Mit Archivschätzen aus den Jahren 1959 bis 1966 holt ARD-alpha die Wiesn in die Wohnzimmer und weckt nostalgische Erinnerungen: "alpha-retro: Die alte Wiesn" lädt mit Reportagen und Dokumentationen zu einem historischen Wiesn-Bummel vor und hinter den Kulissen ein – mit echten Fans und unvergessenen Schauspiellegenden wie Elfie Pertramer oder Fritz Straßner.



20.15 Uhr: alpha-retro: Herr Vogl geht 1961 zu Fuß zur Wiesn

20.20 Uhr: alpha-retro: Oktoberfest 1959

21.10 Uhr: alpha-retro: Elfie Pertramer 1960 auf der Wiesn – Wiesnfreud, Wiesnleid

21.45 Uhr: alpha-retro: Hinter den Kulissen der Wiesn 1960 - Vierundzwanzig Stunden Wiesn

22.00 Uhr: alpha-retro: Wiesn-Abschied 1966

Wiesn-Sendungen im Hörfunk (Auswahl):

Sonntag, 20. September 2020, 19.30 Uhr, Bayern 2: Musik für Bayern

Samstag, 26. September, 12.05 Uhr, BR Heimat: Treffpunkt Blasmusik

Ganz ohne Wiesn. Musik zu einem virtuellen Trachten- und Schützenzug



Das weiß-blaue Selbstverständnis auf dem Oktoberfest Trachten- und Schützenzug: Coronabedingt entfällt heuer nicht nur die Wiesn, sondern mit ihr auch der dazugehörige Oktoberfest Trachten- und Schützenzug. Seine Urform liegt 185 Jahre zurück, als anlässlich der Silberhochzeit von König Ludwig I. am 4. Oktober 1835 gut 1.000 Darsteller aus ganz Oberbayern meist hoch zu Ross oder in offenen Wagen Tracht und Handwerk der einzelnen Regionen zur Schau stellten. Stephan Ametsbichler streift durch seine Geschichte, greift einige seiner markantesten Elemente heraus und lässt dabei auch Musik zum Zuge kommen, die traditionell auf dem Oktoberfest Trachten- und Schützenzug zu hören ist.

Freitag, 25. September 2020, 10.05 Uhr, BR Heimat: Habe die Ehre! Luggi Käser und seine Wiesn-Pferde

Wenn die Wiesn-Wirte mit ihren festlich geschmückten Gespannen auf die Wiesn einziehen, sind die Kaltblüter von Luggi Käser dabei. In "Habe die Ehre!" war Luggi Käser vergangenes Jahr bei Stefan Frühbeis zu Gast und hat erzählt, wie die Pferde auf seinem Hof in Sindelsdorf leben (Erstsendung: 18.9.19).



Samstag, 3. Oktober 2020, 13.05 Uhr, Bayern 2: Bayern – Land und Leute

Bayerns Beste – Die Bavaria auf der Münchener Theresienhöhe

Mit knapp 30 Metern Höhe inklusive Sockel ist die Bavaria Bayerns größte Frau. Der Architekt Leo von Klenze hatte die Idee dazu. König Ludwig I. von Bayern gab die bronzene Kolossalstatue als eherne Allegorie Bayerns höchstpersönlich in Auftrag. Der Bildhauer Ludwig Schwanthaler lieferte den Entwurf und fertigte ein Gipsmodell in Originalgröße. Der geniale Erzgießer Johann Baptist Stiglmaier und sein nicht minder genialer Neffe Ferdinand von Miller realisierten den Guss und die Endmontage des ersten nach der Antike komplett im Hohlguss-Verfahren hergestellten bronzenen Riesenstandbilds. Nach über 13-jähriger Plackerei konnte das bronzene Prachtweib am 9. Oktober 1850 endlich feierlich enthüllt werden.