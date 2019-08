Landgasthäuser Kulinarischer Streifzug rund um Bayerns Alpenseen

Was wäre der Freistaat ohne seine vielen Seen? Nicht nur das bayerische Meer, der Chiemsee, lockt jährlich tausende Menschen an seine Gestade. Denn vom Allgäu bis in den Pfaffenwinkel, vom Tegernseer Tal bis weit hinunter ins Oberland gibt es viele "Badewannen", die kaum einer kennt. Und wo in Bayern ein kühles Nass ist, da kann auch ein zünftiges Wirtshaus nicht weit sein. BR Fernsehen zeigt ab Freitag, 20. September 2019 acht neue Folgen der beliebten Reihe "Landgasthäuser", alle sind nach der Ausstrahlung jeweils für ein Jahr in der BR Mediathek zu sehen.

Auf seiner kulinarischen Entdeckungsreise wirft Filmautor Werner Teufl einen Blick in die Kochtöpfe traditionsreicher Wirtshäuser in landschaftlich reizvollen Regionen und besucht spannende Newcomer. Auf der Speisekarte stehen Hausmannskost genauso wie exquisite Gerichte für Feinschmecker. Bekannte wie unbekannte Sehenswürdigkeiten, Bräuche und Feste runden den Streifzug ab.

Folge 1: Tegernseer Tal, Freitag, 20. September 2019, 19.30 Uhr

Einer des schönsten Orte Bayerns – oder nur eine "Prominentenbadewanne" für die Land- und Stadt-Schickeria? Am Tegernsee scheiden sich die Geister, dabei ist der Gebirgssee unweit von München unbestritten ein landschaftliches Idyll, das zum Baden und Wandern gleichermaßen einlädt.

Auch gastronomisch gesehen ist diese Gegend eine wahre Schatztruhe. Gleich in Gmund geht es los. Jahrzehntelang war der Gasthof "Herzog Maximilian" geschlossen, mehr eine Bauruine als ein Gebäude. Jetzt wurde es mit viel Liebe zum Detail und zum Original renoviert. So entstand eine stattliche bayerische Wirtschaft, in der man vortrefflich essen kann.

Die Tradition bewahrt hat auch Martina Gistl. Sie betreibt ein der letzten Handdruckereien in Bayern. Wer auf traditionelles Handwerk steht, muss unbedingt auch einen Abstecher nach Rottach-Egern machen. Im Voitlhof, einem echten Tiroler Bauernhof, der hier am Tegernsee wieder aufgebaut wurde, arbeitet noch ein Hutmacher. Martin Wieser hat das Handwerk von der Pike auf gelernt. Hier locken Laden und Werkstatt zu einem Besuch. Gutes Essen, feine Handwerkskunst, ein wundervolles Berg-Panorama – der Tegernsee bietet für jeden etwas – für den einfachen Wanderer genauso wie für die Bussi-Bussi-Gesellschaft: Leben und leben lassen ist hier das Motto.

Diese Gerichte werden vorgestellt:

Rehrücken mit Pastinaken-Püree, Kalbsrückensteak mit hausgemachten Tagliatelle und gebratenem Spargel, Tegernseer Kasknödel, Gamsragout mit Pfifferlingen, Semmelknödel und Preiselbeeren

Diese Gasthäuser werden besucht:

Gasthof "Herzog Maximilian" in Gmund, Gasthof "zum Hirschberg" in Kreuth Scharling, Confiserie Hagn in Rottach-Egern, "Voitlhof zum Zotzn" in Rottach-Egern, Almgasthaus "Aibl" in Kreuth.