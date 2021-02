BR KulturBühne "Straus & Strauss & Co." – Höhepunkte aus Oper und Operette

Seit Beginn der Krise engagiert sich der BR in vielfältiger Weise für die Kulturschaffenden in Bayern. So konnte der BR etwa mit der "BR KulturBühne" bereits während des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 eine digitale Ersatz-Bühne für Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und andere Kulturevents schaffen und den Menschen, die während der Krise auf öffentliche Veranstaltungen verzichten mussten, die Kultur nach Hause bringen. Neben Live-Streams aus dem Gärtnerplatztheater und dem Residenztheater zeigt die BR KulturBühne seit April 2020 auch Online-Formate vieler anderer Bühnen in Bayern, dazu zählen u.a. die Münchner Kammerspiele, das Staatstheater Augsburg, das Theater Regensburg, das Theater Bamberg, das Marionettentheater Lindau und die Bayerische Staatsoper via BR-KLASSIK.