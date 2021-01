BR KulturBühne Livestream "Niemand wartet auf dich" und "Viktoria und ihr Husar"

Der Bayerische Rundfunk setzt seine Zusammenarbeit mit bayerischen Bühnen während des verlängerten Lockdown fort. Am Freitag, 22. Januar, um 19.00 Uhr zeigt die KulturBühne die Online Premiere von Lot Vekemans "Niemand wartet auf dich" mit Juliane Köhler in der Inszenierung von Daniela Kranz aus dem Residenztheater. Und am Samstag, 23. Januar, um 19.00 Uhr präsentiert die BR KulturBühne im Livestream aus dem Staatstheater am Gärtnerplatz die Spielzeitpremiere der Operette von "Viktoria und ihr Husar" in der Inszenierung von Intendant Josef E. Köpplinger.