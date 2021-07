BR-Politikmagazin Kontrovers Schusswaffen: Besitzer in Bayern im Schnitt nur alle 23 Jahre kontrolliert

Der BR berichtet über die Ergebnisse der Umfrage auf BR24 und in der Kontrovers-Story "Im Visier: Waffen in falschen Händen."

Demnach benötigten die Waffenbehörden in Bayern etwa 23 Jahre, um alle Inhaber von Waffenbesitzkarten zu kontrollieren. 89 der 96 kreisfreien Städte und Kreise antworteten auf die Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Um Verzerrungen durch die Pandemie zu vermeiden, wird 2019 als Basis für die Berechnung angenommen. In dem Jahr führten die Behörden 9.243 Kontrollen durch. Das entspricht einer Quote von 4,3 Prozent bei einer Anzahl von 216.885 Inhabern von Waffenbesitzkarten in den antwortenden Städten und Kreisen.