BR Fernsehen, Hörfunk, BR24 und BR Text Die Kommunalwahl am 15. März 2020 im BR

Sendungen im BR Fernsehen:

Sonntag, 15. März 2020

17.45 Uhr

Kommunalwahl 2020 – Die Entscheidung

Erste Trends aus allen bayerischen Regionen

Moderation: Stefan Scheider

Ergebnisse und Analysen: Andreas Bachmann

Studiogast: Ursula Münch

18.30 Uhr

Rundschau



19.45 Uhr

Kommunalwahl 2020 – Die Entscheidung im Süden / im Norden

Moderation Wahlstudio Nürnberg: Julia Büchler, Charly Hilpert

Moderation Wahlstudio München: Stefan Scheider, Andreas Bachmann

20.15 Uhr

Kommunalwahlen 2020 – Die Entscheidung

Die wichtigsten Ergebnisse beim Rennen um die Oberbürgermeisterämter in den großen Städten kompakt zusammengefasst: Wer hat gewonnen, wer muss in die Stichwahlen?

20.30 Uhr

Kommunalwahl 2020 – Die Entscheidung im Süden / im Norden

Mehr als 20 BR-Reporterinnen und Reporter melden sich live mit Ergebnissen zu wichtigen OB- und Landratswahlen, Korrespondentinnen und Korrespondenten fassen alle wichtigen Resultate in den Regierungsbezirken zusammen.

21.45 Uhr

Rundschau-Sonntags-Magazin

23.00 Uhr

Kommunalwahl 2020 – Die Diskussion

Mit CSU-Generalsekretär Markus Blume, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Katharina Schulze, sowie die Landesvorsitzenden Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Corinna Miazga (AfD), Natascha Kohnen (SPD) und Daniel Föst (FDP).

Moderation: Christian Nitsche

23.30 Uhr

Kommunalwahl 2020 – Die Entscheidung im Süden / im Norden

Moderation Wahlstudio Nürnberg: Julia Büchler, Charly Hilpert

Moderation Wahlstudio München: Stefan Scheider, Andreas Bachmann

00.00 Uhr

Kommunalwahl 2010

Wahl kompakt: Die Endergebnisse

Sendungen in den Hörfunkprogrammen:

BAYERN 1

Sondersendung zur Kommunalwahl 2020, 18.00 bis 23.00 Uhr

Der regionalen Bedeutung der Kommunalwahl angemessen, splittet BAYERN 1 sein Programm an diesem Abend fünffach auf. Pro Stunde wird abwechselnd zweimal 25 Minuten Programm aus den BR Studios Augsburg, Regensburg, Nürnberg, Würzburg und München gesendet. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks melden sich aus den Rathäusern mit Ergebnissen, Reaktionen und Hintergründen zu den Kommunalwahlen in allen Regionen des Freistaats. Jeweils zur vollen und zur halben Stunde bringt BAYERN 1 aus dem Funkhaus München eine Zusammenfassung bayernweit interessanter Ergebnisse.

Bayern 2

Donnerstag, 12. März 2020, 18.30 Uhr

radioMikro

Verwandlung der Klassenzimmer in Wahllokale

Montag, 16. März 2020, ab 6.05 Uhr



radioWelt

Aktuelle Kommentare und Interviews am Tag nach der Wahl mit:

- Gespräch mit CSU-Generalsekretär Markus Blume (ca. 7.08 Uhr)

- Gespräch mit Bayern-SPD-Chefin Natascha Kohnen (ca. 7.32 Uhr)

- Gespräch mit Bayern-Grünen-Chefin Eva Lettenbauer (ca. 8.08 Uhr)

- Gespräch mit Dr. Martin Gross, Politologe an der LMU München (ca. 8.15 Uhr)

BAYERN 3

Montag, 9. bis Freitag, 13. März: Update, 12.00 Uhr:

Serie mit Beiträgen aus den bayerischen Regierungsbezirken unter anderem über junge und ungewöhnliche Listen oder über Wahlkampf auf Instagram.

Am Wahltag sendet BAYERN 3 zwischen 18.00 und 22.00 Uhr Ergebnisse, Einschätzungen und Reaktionen aus allen Regionen im Freistaat.

Moderation Christine Rose

B5 aktuell

Am Wahltag berichtet B5 aktuell über den Tag hinweg fortlaufend in den Nachrichtensendungen sowie in den Sendungen "Das Aktuelle am Morgen" um 9.00 Uhr und "Das Aktuelle am Mittag" um 12.00 Uhr.

Von 18.00 bis 24.00 Uhr blickt B5 aktuelle in einer Sondersendung auf die Regierungsbezirke und schildert die Ausgangslage (18.00 bis 19.00 Uhr), schaltet für die jeweiligen Ergebnisse regelmäßig in die Regionalstudios (19.00 bis 20.00 Uhr) und führt Interviews mit Politkern zum gesamtbayerischen Abschneiden der Parteien (20.00 bis 21.00 Uhr). Zwischen 21.00 und 22.00 Uhr gibt es auch B5 aktuell eine Talkrunde mit Studiogästen und B5-Hörerinnen und Hörer. Nach der Sendung "Aktuelles am Abend" (22.00 bis 22.15 Uhr) und dem Sport (22.15 bis 22.30 Uhr) informiert B5 aktuell zwischen 22.30 und 24.00 Uhr nach Regierungsbezirken sortiert über die Ergebnisse.

PULS sendet über den Tag verteilt in seinem Programm von Montag, 9. März an und am Wahltag selbst unter anderem die Reportage "Bock auf Politik!", in der es um die Frage geht, wie man Politik für junge Leute macht.

Mehr dazu auf dem YouTube-Kanal PULS Reportage: www.youtube.com/puls und auf dem PULS Reportage Instagram-Account: https://www.instagram.com/dein_puls/

Außerdem:

"How To Kommunalwahl". Beitrag zu hören im PULS-Radioprogramm über den Tag verteilt und online auf www.deinpuls.de

"Fridays For Future: Von der Straße in den Stadtrat" über AktivistInnen dieser Bewegung, die sich in Kempten als Bündnis auf kommunaler Ebene zur Wahl stellen.

Beitrag zu hören im PULS-Radioprogramm im Verlauf des Tages.

BR24 berichtet von den Kommunalwahlen 2020 in regionaler Breite und analytischer Tiefe. Unter br24.de/wahl bietet ein umfangreiches Dossier Informationen zum Wahlsystem, politische Analysen, Reportagen aus den Regionen und viele Erklärvideos. Im Social Media-Projekt DemokraWie kommen vor allem Jüngere zu Wort. BR24 live bietet ein Forum für kommunalpolitische Kontroversen.



Am Wahlabend informiert BR24 umfassend aus den Regionen – mit mehreren Livetickern und landespolitischen Analysen. Im Mittelpunkt aber steht das große Ergebnisportal zur Wahl der Landräte und der Bürgermeister aus Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern. Auch die Livestreams des BR Fernsehens können Sie auf allen BR24 Plattformen verfolgen.

BR Text

Ab Dienstag, den 10. März, stehen auf den Seiten 800 ff. Informationen u.a. zum Wahlverfahren sowie eine Auflistung der Bewerberinnen und Bewerber für die Oberbürgermeister- und Landratswahlen. Am Wahltag bietet der BR Text ab 18.00 Uhr einen kompakten Überblick mit Prognosen und Hochrechnungen sowie erste Reaktionen. Die Ergebnisse der Oberbürgermeister- bzw. Bürgermeisterwahlen in Orten mit mindestens 10.000 Einwohnern, der Stadtratswahlen in München und Nürnberg sowie der Landratswahlen werden unmittelbar nach Auszählung der Stimmen im BR Text auf den Seiten 800-899 abgebildet.