BR Fernsehen / Hörfunk Kirchliche Sendungen und Gottesdienste

Dienstag, 24. Dezember 2019, 18.45 Uhr, 21.30 Uhr

Heilige Nacht in Rom

Übertragung der Christmette mit Papst Franziskus

Kommentator: Monsignore Erwin Albrecht und Elisabeth Möst



Zum siebten Mal in seiner Amtszeit feiert Franziskus als Oberhaupt von weltweit 1,2 Milliarden Katholiken die Christmette im Petersdom.



Mittwoch, 25. Dezember 2019, 10.00 Uhr

Evangelischer Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag

Live aus der Christuskirche in München

Predigt: Dekan Christoph Jahnel

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate



Was bedeutet uns das Weihnachtsoratorium ganz persönlich? Darum geht es im Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag aus der Christuskirche in München-Neuhausen. Unter der Leitung von Andreas Hantke werden Stücke aus Bachs Weihnachtsoratorium erklingen. Die Liturgie gestaltet Pfarrerin Annette von Kietzell, die Predigt hält Dekan Christoph Jahnel.



Mittwoch, 1. Januar 2020, 9.55 Uhr

Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus

Übertragung aus der Peterskirche in Rom

Kommentator: Monsignore Erwin Albrecht, Andrea Kammhuber



Traditionell feiert die katholische Kirche an Neujahr das Hochfest der Gottesmutter Maria und ruft zum Frieden in der Welt. Im Anschluss an den Gottesdienst betet Papst Franziskus das Angelusgebet und spendet den Segen für ein gutes und glückliches neues Jahr.



11.40 Uhr

Das Jahr des Papstes

Ein Rückblick auf 2019

Ein Film von Claus Singer



Für den Film beobachtet der Autor Papst Franziskus bei wichtigen Ereignissen des Jahres 2019 wie dem Missbrauchsgipfel oder der Amazonas-Synode und befragt Teilnehmer und Experten nach ihrer Einschätzung.



Montag, 6. Januar 2020, 10.00 Uhr

Katholischer Gottesdienst zum Dreikönigsfest

Live aus der Kloster- und Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt in Windberg

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate



An Epiphanias, am Fest der Erscheinung des Herrn, im Jahr 1125 wurde das Kloster Windberg gegründet, so die Überlieferung. Daher besteht eine enge Verbindung des Prämonstratenserklosters und der Pfarrkirche zum Dreikönigsfest. Den Gottesdienst zelebriert Abt Hermann Josef Kugler. Musikalisch umrahmt wird die Messe mit traditionellen Weihnachtsliedern sowie Orgel- und Trompetenstücken unter Leitung von Dekanatskirchenmusiker Peter Hilger.