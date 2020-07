Der BR gratuliert Iris Berben und Peter Weck – herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Eine runde Sache: Der Bayerische Rundfunk gratuliert Peter Weck zum 90. und Iris Berben zum 70. Geburtstag, die beide am 12. August ihren Ehrentag feiern. Am Freitag, 7. August 2020 sendet Ein zu Eins. Der Talk auf Bayern 2 ein Gespräch mit Iris Berben. Am Samstag, 8. August 2020, werden zwei Spielfilme ausgestrahlt: "Herzensfeinde", erstmals im BR Fernsehen, um 20.15 Uhr mit Peter Weck, der die Hauptrolle spielte und Regie führte, sowie die BR/ARTE-Produktion "Silberhochzeit" mit Iris Berben um 22.00 Uhr. Im Anschluss folgt um 23.30 Uhr das Special "35 Jahre Sketchup" von 2019.

Samstag, 8. August 2020, 20.15 Uhr

Herzensfeinde

Fernsehfilm, BRD/A 2001

Regie: Peter Weck

Drehbuch: Uli Brée

Mit Peter Weck, Friedrich von Thun, Susanne Uhlen, Michèle Marian u.a.



BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 7. September 2020

Mit viel Charme inszenierte der beliebte TV-Star und Regisseur Peter Weck die turbulente Komödie "Herzensfeinde" von Drehbuchautor Uli Brée. Weck selbst brilliert als ebenso liebenswerter wie hypochondrischer Pedant, sein Urlaubspartner und "Herzensfeind" wird kongenial von Friedrich von Thun verkörpert. Die attraktiven Herzensdamen der beiden Urlauber werden von Susanne Uhlen und Michèle Marian gespielt.

Samstag, 8. August 2020, 22.00 Uhr

Silberhochzeit

Fernsehfilm, D 2005

Regie: Matti Geschonneck

Drehbuch: Daniel Nocke

Mit Iris Berben, Matthias Habich, Corinna Harfouch, Ulrich Noethen, Silke Bodenbender, Axel Milberg, Gisela Schneeberger, Oliver Nägele und Alexander Kerst



BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 7. November 2020



Mehrfach ausgezeichneter Fernsehfilm, nach Motiven der Kurzgeschichte "Silberhochzeit" von Elke Heidenreich, produziert im Auftrag von BR und ARTE.

Alma (Iris Berben) und Ben (Matthias Habich) sind seit 25 Jahren ein Paar. Die leidenschaftliche Anfangszeit wurde auch in ihrer Ehe abgelöst durch Jahre der Geborgenheit, bis schließlich die Ära der Kompromisse und der Langeweile folgte. Am Tag ihrer Silberhochzeit geht es um ihr gemeinsames Leben, alles kommt zur Sprache, was sonst nie thematisiert wurde: Wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Samstag, 8. August 2020, 23.30 Uhr

35 Jahre Sketchup

Lachen mit Diether Krebs, Iris Berben und Beatrice Richter

Special, D 2019

Von Christian Stöffler, Olaf Schmidt

"Sketchup" ist Kult. 1984 war die erste Ausgabe der Comedy-Show des BR im deutschen Fernsehen zu sehen. In vielen Folgen begeisterten Diether Krebs, Iris Berben und Beatrice Richter in über 400 Sketchen das Publikum. Bernhard Hoëcker erinnert an die bis heute unvergessene Sendung. Dabei kommen neben vielen Prominenten auch die Protagonisten Iris Berben und Beatrice Richter sowie die Kinder von Diether Krebs zu Wort.