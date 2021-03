Ideenlab audience:first: Jetzt bewerben Kreative Köpfe für digitale Serienformate gesucht

Serien sind beliebt wie nie. Jedes neue Angebot muss sich auf einem heiß umkämpften Nachfragemarkt behaupten. Für den Erfolg guter Ideen sind Thema und Machart zwar nach wie vor notwendige Voraussetzungen, aber Qualität allein reicht schon lange nicht mehr aus. Wer heute Menschen erreichen will, muss sich auf genau definierte Zielgruppen und deren Bedürfnisse fokussieren – eine knifflige Herausforderung. Der Bayerische Rundfunk hat deshalb die innovative Talentschmiede audience:first initiiert. Bei diesem Weiterbildungsangebot für nutzerorientierte Stoffentwicklung soll die Frage nach dem Zielpublikum ganz vorne stehen. Die Teilnehmenden schauen, welche Bevölkerungsgruppen medial zu kurz kommen, und entwickeln auf sie zugeschnittene dokumentarische wie fiktionale Medienangebote in den Bereichen Wissen, Unterhaltung und Kultur.



Kreative aus den Bereichen Drehbuch, Produktion oder Social Media können sich bis zum 30. April 2021 bewerben. Es gibt sechs Plätze für "Creators", die federführend im Lab auf Basis klarer Zielgruppenvorgaben ein neues Projekt entwickeln können, und sechs weitere Plätze für "Contributors", die dabei eine unterstützende Rolle spielen. Zwei bis vier weitere Plätze sind für Nachwuchstalente reserviert. Alle Teilnehmende erlernen unter Anleitung von namhaften Expertinnen und Experten das Handwerk der zielgruppenorientierten Formatentwicklung, und bekommen die Möglichkeit, sich intensiv beruflich zu vernetzen. Das Lab findet vom 26. Juli ist zum 30. Juli 2021 ganztags in München – oder, im Falle von Einschränkungen aufgrund von COVID-19-Maßnahmen, in digitaler Form – statt. Das Lab schließt am 29. Oktober 2021 mit einem Pitching vor ausgewählten Branchenvertretern.



Neben der Entwicklung von Projekten dient das audience:first lab der Wissensvermittlung. Durch die Wahl der Stadt München als Veranstaltungsort sollen der Medienstandort Bayern und die branchenübergreifende Vernetzung von Medienschaffenden und Nachwuchstalenten aus der Region gezielt gefördert werden. Eine Masterclass mit einem renommierten europäischen Experten öffnet den Teilnehmenden zugleich eine internationale Perspektive.



Darüber hinaus bietet der Bayerische Rundfunk jedem Creator die Chance, ausgestattet mit einem Produktionsbudget von bis zu 4000.- Euro, einen Trailer/Piloten der im Lab entwickelten Idee zu verwirklichen. So können die Projekte konkret erfahrbar gemacht und beim Pitching am 29. Oktober 2021 gezeigt oder auch über die BR Mediathek und die BR YouTube-Kanäle veröffentlicht werden.



Das audience:first lab ist eine Initiative von sieben führenden bayerischen Medieninstitutionen – dem Bayerischen Rundfunk, von First Movie Plus des Bayerischen Filmzentrums, dem Seriencamp, der HFF München und des gemeinnützigen Mediennetzwerks Transmedia Bayern e. V.. Unterstützt wird das Lab vom FilmFernsehFonds Bayern und dem ZDF-Formatlabor Quantum der Redaktion Das kleine Fernsehspiel.