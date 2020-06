Deutscher Fernsehpreis "Hindafing" als Beste Comedy-Serie nominiert

Die Entscheidungen über die Preisträger des Deutschen Fernsehpreises 2020 werden in der zweiten Junihälfte bekannt gegeben, eine festliche Gala gibt es coronabedingt in diesem Jahr nicht.

"Hindafing"

Die zweite Staffel führt Alfons Zischl (Maximilian Brückner) nach München. Denn nach seinem Rücktritt als Bürgermeister von Hindafing wird er überraschend Landtagsabgeordneter. Doch das Leben als Abgeordneter ist härter als gedacht. Statt Ruhm und rotem Teppich in der Landeshauptstadt erwarten Zischl Fraktionszwang und mühsame Fleißarbeit im provinziellen Stimmkreis. Als er auf der Jagd nach Wählerstimmen durch ein Missverständnis einem von der Pleite bedrohten, dubiosen Rüstungsunternehmen seine Unterstützung zusichert, findet er sich schnell in einem politischen Fiasko wieder. Beim Versuch aus der Sache unbeschadet wieder rauszukommen, rutscht Zischl immer tiefer hinein. Doch Zischl macht das, was er am besten kann: Er laviert in der Provinz herum, dreht an vielen Rädern und redet sich um Kopf und Kragen. Und all das, während seine Frau Marie (Katrin Röver) hochschwanger ist: Alfons Zischl wird Vater eines Sohnes...