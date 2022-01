Bayern 2-Wettbewerb Der Wettbewerb für eine bessere Gesellschaft

Zu gewinnen gibt es Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro, gestiftet von einem Sponsor. Die Preisverleihung am 6. April wird ab 18.05 Uhr live auf Bayern 2 übertragen.

Um die 400 Projekte haben sich seit dem Start des Wettbewerbs im Jahr 2016 jährlich beworben. 2021 ging der erste Preis an das Hotel einsmehr in Augsburg, in dem Menschen mit Beeinträchtigung ganz selbstverständlich mit anderen arbeiten. 2020 hat "Hydro Solution" gewonnen, ein Verein aus Regensburg, der mit lokal einsetzbaren Filtern für sauberes Trinkwasser in Afrika sorgt und im Jahr davor, 2019, erhielt der Verein "Technik für Kinder" aus Deggendorf die meisten Stimmen.