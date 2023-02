Bayern 2 "Gutes Beispiel" Der Wettbewerb für eine bessere Gesellschaft

Bewerbungen sind bis zum 6. März unter bayern2.de/gutes-beispiel möglich. Zu gewinnen gibt es Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro, gestiftet von einem Sponsor. Die Preisverleihung ist am 3. Mai und wird live auf Bayern 2 übertragen.

Gute Beispiele gibt es viele: Die einen engagieren sich für benachteiligte Menschen oder Geflüchtete, andere tüfteln an modernen Formen des Ressourcenschutzes. Manche finden kreative Lösungen für ein besseres Miteinander in ihrer Gemeinde, andere stärken gemeinsam die Demokratie. Ob Start-up oder Verein, Social Business oder Bürgerinitiative – beim Wettbewerb "Gutes Beispiel" können sich engagierte Menschen aus Bayern bewerben, die mit ihren Projekten und Aktionen die Gesellschaft positiv verändern.

2022 ging der erste Preis an das Projekt "Icebreaker" aus Nürnberg, das über Depressionen im Jugendalter aufklärt. 2021 hat das "Hotel einsmehr" in Augsburg gewonnen, in dem Menschen mit Beeinträchtigung ganz selbstverständlich mit anderen arbeiten. 2020 wurde "Hydro Solution" auf den 1. Platz gewählt – ein Verein aus Regensburg, der mit lokal einsetzbaren Filtern für sauberes Trinkwasser in Afrika sorgt.