Junge Leute zweifeln an Generationengerechtigkeit Schwerpunkt: Der BR-GenerationenDialog

"Seit längerem gibt es eine Diskussion über eine fehlende Generationengerechtigkeit. Bereits vor fünf Jahren überwog in der Bevölkerung die Ansicht, dass die Lasten zwischen Jungen und Alten in Deutschland nicht gerecht verteilt sind“, bestätigt Meinungsforscher Roberto Heinrich von Infratest dimap gegenüber dem BR. „Die aktuellen Befunde knüpfen hieran an: Sie legen offen, dass es unter den jungen Bürgerinnen und Bürgern ein ausgeprägtes Gefühl gibt, in den eigenen wirtschaftlichen Chancen und Möglichkeiten gegenüber früheren Generationen benachteiligt zu sein."