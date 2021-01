PULS, BAYERN 3, Bayern 2 und der BR KulturBühne GEMEINSAM LAUTER – Wir geben Bayerns Musikszene eine Stimme

Künstlerinnen und Künstler sowie Bands treten in Live-Sessions auf, und heimische DJs tragen die Clubkultur digital in die bayerischen Wohnzimmer. Betroffene aus der Veranstaltungs- und Kulturbranche kommen in Reportagen zu Wort. Unter dem Motto “GEMEINSAM LAUTER" werden regelmäßig neue Inhalte im BR Fernsehen, online auf der BR KulturBühne und in der BR Mediathek zu sehen sein. Die gesamte Aktion wird auf den jeweiligen BR-Programmseiten, in den Social-Media-Kanälen des BR und den beteiligten Radioprogrammen abgebildet sein.

Mit einem Gesamtangebot an Aktionen und einer Vielzahl an Formaten unterstützen die BR Programme seit Beginn der Pandemie vor fast einem Jahr die heimische Musikszene, rücken die Sorgen und Lebenswelten lokaler Veranstalterinnen und Veranstalter ins Licht und versuchen, allen wehmütigen Fans von Livemusik ein kleines bisschen Konzert-Feeling zurückzugeben. So wurde die BR KulturBühne im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, PULS hat unter dem Motto “Support your local …” Musikerinnen und Musiker, Konzert- und Festivalveranstalterinnen und -veranstalter begleitet, BAYERN 3 hat bayerische DJs im Programm auflegen lassen und Bayern 2 widmete die Sendung „Heimatsound extra“ Künstlerinnen und Künstler aus Bayern und dem Alpenvorland. Mit der Aktion “GEMEINSAM LAUTER" möchte der BR mit geballten Kräften ein Zeichen für die heimische Musikszene setzen und Künstlerinnen und Künstler mit seinen aufmerksamkeitsstarken Plattformen unterstützen. Inhaltlich wird die Aktion unterstützt durch den Verband für Popkultur in Bayern e.V. (VPBy). Der gemeinnützige Verein ist ein Netzwerk aus 172 bayerischen Szeneförderern (Veranstalterinnen, Clubs, Open-Airs, Musikinitiativen, Kommunen usw.).

"Mit ‘GEMEINSAM LAUTER’ schaffen wir eine stimmige, unterhaltsame und dabei programmübergreifende Formatreihe, die einen der wichtigsten Teile unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags abbildet: die Kultur- und Newcomerförderung in Bayern. Durch die Vernetzung mit dem VPBy sind wir mittendrin, können authentisch berichten und dabei mit unserem Publikum auf Entdeckungstour durch die vielfältige Popkultur-Landschaft Bayerns gehen." Walter Schmich, Leiter der Stabstelle Hörfunk im BR

"Seit Beginn der Krise engagieren wir uns nicht zuletzt mit der BR KulturBühne für Kulturschaffende in Bayern und bringen Kultur, Musik, Literatur und Theater digital in die Wohnzimmer der Menschen. Mit ‚GEMEINSAM LAUTER‘ verstärken wir unser Engagement und stellen BR-übergreifend sowie mit heimischen Künstlerinnen und Künstlern eine spannende Initiative für Popkultur in Bayern auf die Beine." Sylvie Stephan, BR-Programmbereichsleiterin Kultur

"Ich freue mich sehr, den Bayerischen Rundfunk als starken Partner an der Seite der bayerischen Kultur- und Musikszene zu sehen. Mit seinen zahlreichen Plattformen, Ausspielwegen und diesem konkreten Maßnahmenpaket schafft der BR für betroffene Kulturschaffende in dieser schweren Zeit eine angemessene Bühne." Bernd Schweinar, Geschäftsführer VPBy – Verband für Popkultur in Bayern e.V.

“GEMEINSAM LAUTER" Auf einen Blick

“GEMEINSAM LAUTER" startet mit einem PULS Startrampe-Spezial mit Telquist, der von den jungen Radiosendern der ARD und Deutschlandfunk Nova als einer der heißesten Musiktipps des Jahres auf die “New Music 2021”-Hotlist gesetzt wurde. Der Regensburger erzählt im Interview von seinem Schaffen und wie er das vergangene Jahr erlebt hat, und spielt eine Live-Session in der Alten Filmbühne in Regensburg. Danach erzählt Karin Griesbeck, Betreiberin der Alten Filmbühne Regensburg, von ihrer aktuellen Situation als Club-Betreiberin. Das PULS Startrampe-Spezial wird am Donnerstag, 14. Januar, um 0.30 Uhr (Nacht von Donnerstag auf Freitag) im BR Fernsehen zu sehen sein. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung gibt es die Interviews und die Live-Session mit Telquist online in der BR Mediathek, auf der BR KulturBühne und den Programmseiten von PULS, BAYERN 3 und Bayern 2.

Am Samstag, 16. Januar, gibt es ab 22.00 Uhr ein DJ Live-Set mit DJ Hell aus der Café-Lounge Festung in Traunstein – abrufbar im Livestream auf der BR KulturBühne und zum Hören im PULS Radio.

Danach folgen alle zwei Wochen neue Inhalte mit Acts wie Ferge x Fisherman oder Luna, Club-Betreiberinnen und -Betreibern und Initiativen aus ganz Bayern.