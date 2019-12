Fußball 3. Liga live Preußen Münster - 1860 München im BR Fernsehen

Der TSV 1860 München hat zuletzt eine Serie in der 3. Liga hingelegt: Seit sechs Spielen sind die Löwen ungeschlagen, drei davon haben sie gewonnen. Diesen Lauf wollen sie in der letzten Partie vor der Winterpause fortsetzen, wenn sie beim Drittletzten Preußen Münster antreten. Das BR Fernsehen zeigt die Partie am Samstag, 21. Dezember 2019, ab 14.00 Uhr live.