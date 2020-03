Fußball 3. Liga Carl Zeiss Jena - TSV 1860 München live

Der TSV 1860 München ist nicht nur die Mannschaft der Stunde, sondern das Team der letzten Monate in der 3. Liga. Seit dem 26. Oktober sind die Löwen in 13 Spielen in Folge ungeschlagen, der Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz beträgt nur noch vier Punkte. Am Samstag, 7. März 2020, geht es zum Tabellenletzten nach Jena. Das BR Fernsehen zeigt die Partie ab 14 .00 Uhr live.