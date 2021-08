Fußball 3. Liga 1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München live im BR Fernsehen

Der Münchner Löwen sind in der noch jungen Saison ungeschlagen, während die „Roten Teufel“ bisher noch keinen einzigen Sieg einfahren konnten. Für Trainer Michael Köllner und seine Löwen könnten beide Serien weitergehen.

Lieblingsgegner der Löwen

Beide Traditionsvereine konnten in ihrer Historie zwei Mal den DFB-Pokal gewinnen. Zudem holte Kaiserslautern vier Meistertitel, die Löwen einen. In der 3. Liga ist Kaiserslautern der Lieblingsgegner für den TSV 1860: In sechs Begegnungen gingen die Löwen vier Mal als Sieger vom Platz.