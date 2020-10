Bayern 2 25 Jahre Tagesgespräch

Das Tagesgespräch, die Anrufsendung auf Bayern 2 und in ARD-alpha, feiert ihr 25-jähriges Jubiläum am Freitag 23. Oktober. Neben der regulären Sendung mittags um 12.05 Uhr wird es noch eine zusätzliche Ausgabe live vom Zündfunk Netzkongress ab 18.40 Uhr geben. Mittags steht wie immer die Meinung der Anruferinnen und Anrufer im Mittelpunkt, abends lautet das Thema der Podiumsdiskussion "Zwischen Echokammern und Hate Speech: Ist unsere Debattenkultur in Gefahr?"

Im Oktober 1995 ging das Tagesgespräch erstmals live auf Sendung. Seitdem gilt von Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr auf Bayern 2 und inzwischen auch auf ARD-alpha: Die Hörer/-innen, Zuschauer/-innen und User/-innen haben das Wort. Sie sagen ihre Meinung und stellen Fragen zu jeweils einem vorgegebenen Thema, zugeschaltete Fachleute stehen Rede und Antwort. Thema ist, was die Menschen an diesem Tag bewegt. In der ersten Sendung ging es um die Deutsche Einheit, kürzlich diskutierten die Anrufer/-innen über die Corona-Maßnahmen, die Verkehrswende oder, aus Anlass seines 80. Geburtstags, über John Lennon.

Jubiläumssendung live vom Zündfunk Netzkongress

Einem Live-Publikum stellt sich das Tagesgespräch anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums im Rahmen des diesjährigen Zündfunk Netzkongresses am Freitag, 23. Oktober ab 18.40 Uhr im Münchner Volkstheater. Das Thema: "Zwischen Echokammern und Hate Speech: Ist unsere Debattenkultur in Gefahr?" Auf dem Podium diskutieren u. a. Yascha Mounk (Politikwissenschaftler an der Harvard University) und Dirk van Gehlen (Autor und Social Media Chef der SZ) mit Moderatorin Stephanie Heinzeller.

Weitere Informationen zum Zündfunk Netzkongress unter www.zuendfunk-netzkongress.de