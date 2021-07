BR Fernsehen Zum 80. Geburtstag von Fritz Wepper

Der Bayerische Rundfunk gratuliert dem beliebten Schauspieler Fritz Wepper zu seinem 80. Geburtstag am 17. August 2021. Das BR Fernsehen zeigt aus diesem Anlass am Montag, 16. August, um 22.00 Uhr als Erstausstrahlung die Dokumentation "Mein Fritz – ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper" von seiner Ehefrau Susanne Kellermann. Weitere Spielfilme sowie Filme aus der Reihe "Mord in bester Gesellschaft" runden das Angebot rund um den Ehrentag ab.