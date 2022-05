18. Deutsches FernsehKrimi-Festival BR Polizeiruf 110: "Bis Mitternacht" zweifach ausgezeichnet

Beim 18. Deutschen FernsehKrimi-Festival in Wiesbaden wurde am 13. Mai 2022 der BR Polizeiruf 110: "Bis Mitternacht" von Regisseur Dominik Graf (Erstausstrahlung: 5. September 2021) mit einem Sonderpreis für die herausragende Gesamtleistung des Teams vor und hinter der Kamera und mit dem Publikumspreis des Wiesbadener Kuriers ausgezeichnet. Verena Altenberger gerät als Kommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff in "Bis Mitternacht" in einen Wettlauf gegen die Zeit.