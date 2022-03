18. Deutsches FernsehKrimi-Festival Zwei BR Polizeirufe 110 im Wettbewerb um Deutschen FernsehKrimi Preis

Beim 18. Deutschen FernsehKrimi-Festival in Wiesbaden, das vom 8. bis 15. Mai 2022 stattfindet, sind gleich zwei BR Polizeirufe 110 im Wettbewerb um den Deutschen FernsehKrimi Preis: "Frau Schrödingers Katze" von Regisseur Oliver Haffner und "Bis Mitternacht" von Regisseur Dominik Graf. Verena Altenberger spielt Kommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff, die in beiden Fällen ermittelt. Der Deutsche FernsehKrimi Preis wird am 13. Mai vergeben.