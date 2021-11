Pilotprojekt zur Vernetzung öffentlich-rechtlicher Online-News Neu auf BR24: "Europäische Perspektiven"

Wie blicken unsere Nachbarinnen aus Europa auf den Klimawandel und die drängenden Herausforderungen unserer Zeit? Das beantwortet der Bayerische Rundfunk künftig mit einem neuen europäischen Fenster auf BR24. Unter dem Motto "Europäische Perspektiven" bietet BR24 eine Auswahl an aktuellen Beiträgen anderer europäischer öffentlich-rechtlicher Sender aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in deutscher Sprache. Möglich wird dies durch die Beteiligung am Pilotprojekt "European Recommendation Box" der Europäischen Rundfunkunion (EBU).