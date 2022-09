Blickpunkt Sport Neuzugang Esther Sedlaczek gibt ihren Einstand als Moderatorin

Beim "Blickpunkt Sport" wird Esther Sedlaczek zusätzlich zu ihren sonstigen ARD-Aufgaben immer wieder vor der Kamera stehen. Sie verstärkt das Moderationsteam mit Julia Scharf und Markus Othmer, die weiterhin gesetzt sind.Die gebürtige Berlinerin Sedlaczek, die seit vielen Jahren in München lebt, begann ihre Karriere 2011 beim Bezahlsender Sky. Seit 2021 steht die 36-Jährige in Diensten der ARD und moderiert die "Sportschau", Fußball-Liveübertragungen und seit Kurzem auch den "Quizduell-Olymp" im Ersten. Ihre große Vielseitigkeit bewies Esther Sedlaczek im August bei den European Championships in München, als sie unter BR-Federführung in Anchorfunktion durch die langen Livestrecken im Ersten führte.

"'Blickpunkt Sport' ist eine der traditionsreichsten Sportsendungen und ist mit einer langen Liste namhafter Moderatorinnen und Moderatoren verbunden. Ich freue mich sehr, künftig den BR-Sportklassiker zu moderieren, auf das BR-Team und natürlich auf die tollen Studiogäste, die beim 'Blickpunkt' zu Gast sind. Für mich ist das eine spannende neue Aufgabe und dazu ein echtes Heimspiel in meiner Wahlheimat München." Esther Sedlaczek

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Esther Sedlaczek eine absolute Top-Moderatorin für den 'Blickpunkt' gewinnen konnten. Sie ist für unser Team fachlich und menschlich eine tolle Verstärkung. Esther glänzt als absolute Fußball-Expertin, eine weitere Stärke ist ihre journalistische Vielseitigkeit: Im 'Blickpunkt' wird sie auch spannende Interviews mit Sportlern aus anderen Sportarten führen. Klasse, dass Esther Sedlaczek neben den Auftritten in der ARD-Sportschau ab jetzt immer wieder auch beim BR vor der Kamera steht." BR-Sportchef Christoph Netzel

Themen der Sendung vom 11. September

Inhaltlich gibt es am Sonntag, 11. September zunächst wie gewohnt ab 21.45 Uhr die ersten Free-TV-Bilder der aktuellen Spiele vom Sonntag aus der Fußball-Bundesliga und danach Analysen, Hintergründe und Interviews rund um die bayerischen Klubs aus der Bundesliga und 2. Liga – u.a. mit dem Sonntagsspiel des fränkischen Bundesliga-Absteigers Greuther Fürth in Magdeburg: Schaffen die noch sieglosen Kleeblätter dort die Wende? Außerdem stellt der "Blickpunkt" den neuen Präsidenten von Bundesligist FC Augsburg vor, Markus Krapf. Ganz besonders im Fokus natürlich: Der FC Bayern München zwischen den beiden Champions League-Partien bei Inter Mailand und gegen den FC Barcelona mit der Rückkehr von Robert Lewandowski in die Münchner Arena.