Live-Übertragung und Programmschwerpunkt Das neue Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg

Am Dienstag, 4. Juni 2019, wird das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg feierlich eröffnet, ARD-alpha überträgt den Festakt mit Ministerpräsident Markus Söder live ab 16.00 Uhr. Am Abend widmet das BR Fernsehen dem neuen Museum einen Programmschwerpunkt.

Nach einer Zusammenfassung der Eröffnungsfeier um 22.00 Uhr folgen ein "Capriccio – Extra" und eine "nacht:sicht extra". Auch der BR-Hörfunk und das Online-Nachrichten-Angebot BR24.de berichten am 4. Juni aktuell. Am Tag zuvor, am 3. Juni, läuft um 21.00 Uhr in der Reihe "Bayern erleben" eine 45-minütige Doku, die die Entstehung des Museums zwei Jahre lang begleitet hat. Der BR ist Kooperationspartner des Museums und hat dafür zahlreiche Multimedia-Ausstellungsstücke aus seinen Archiven zur Verfügung gestellt.

Die Sendungen zur Eröffnung des Museums der Bayerischen Geschichte im Überblick

Montag, 3. Juni, 21.00 Uhr, BR Fernsehen

Bayern erleben - Geschichte weiß-blau: Das Museum der Bayerischen Geschichte

(Wdh. Dienstag, 4. Juni, 15.15 Uhr, ARD-alpha)

BR Mediathek: Der Film ist bereits jetzt vorab und für 5 Jahre hier in der Mediathek verfügbar

Das Wappentier wird zur Ausstellung vorbereitet

Ein Filmteam des BR hat den Museumsbau seit Frühjahr 2017 begleitet und den für die Planung zuständigen Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte Richard Loibl (im Bild oben rechts mit Moderator Maximilian Maier) und seine Mitarbeiter in dieser Zeit immer wieder getroffen. Das Team hat die Enttäuschung nach dem Brand im Sommer 2017 genauso miterlebt wie die Herausforderung, in einer unscheinbaren Scheune dem bayerischen Wappentier neuen Glanz zu verleihen: einem vier Meter hohen, ramponierten Löwen, der einst als Kopie des bekannten Oktoberfest-Löwen auf Volksfesten als "Wanderlöwe" brüllte und nun zu den zentralen Ausstellungsstücken gehört.

Die entscheidende Frage der Museumsmacher ist auch der rote Faden des Films: Wie erzählt man bayerische Geschichte in einem neuen Museum? Die Dauerausstellung befasst sich in einem ungewöhnlichen Konzept vor allem mit den vergangenen 200 Jahren bayerischer Geschichte: Statt Kunstschätzen soll Geschichte "von unten" gezeigt werden wie sie vor allem in Alltagsgegenständen zum Ausdruck kommt. Maximilian Maier war mit Historikern unterwegs, als sie König Ludwigs Taschenuhr oder den Koffer eines Flüchtlings mit selbst gezeichnetem Pinup-Motiv entgegengenommen und dabei berührende und kuriose Geschichten erfahren haben. So erlebt der Zuschauer nicht nur die Entstehung eines Museums, sondern lernt gleichzeitig unbekannte Details aus der bayerischen Geschichte kennen.

Dienstag, 4. Juni 2019

16.00 Uhr, ARD-alpha

Eröffnung des Museums der Bayerischen Geschichte

Live aus Regensburg

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar

Das neue Museumsgebäude in der historischen Altstadt versteht sich als neues Tor zur jahrtausendealten Welterbestadt an der Donau. ARD-alpha überträgt den feierlichen Festakt zur Eröffnung mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und hunderten geladenen Gästen live aus Regensburg. Es kommentiert Stefan Meining.

22.00 Uhr, BR Fernsehen

Eröffnung des Museums der Bayerischen Geschichte

Zusammenfassung der Eröffnungsfeierlichkeiten aus Regensburg

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar

22.30 Uhr, BR Fernsehen

Capriccio – Extra

Vom wahren Wesen Bayerns!

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar

Capriccio blickt hinter die Kulissen eines noch nie besonders klischeefreien Bayernbegriffs. Das bayerische Wesen lässt sich am besten über seine Widersprüchlichkeit erklären und über die geheimnisvolle Kraft, die das Gegensätzliche immer wieder zu einem Ganzen formt. Es geht um die Geschichte, die Eigenarten und die Besonderheiten dieses wundersamen Landes. Das bayerische Heimatgefühl entspringt vor allem aus der Schönheit der Landschaft, dem Reichtum an Bräuchen und den eigenwilligen Dialekten. Doch all das ist längst auch gefährdet und teilweise schon fast verschwunden.

23.00 Uhr, BR Fernsehen

nacht:sicht extra

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar

Wenige Tage vor der Eröffnung des Museums der Bayerischen Geschichte hat Moderator Andreas Bönte vorab einen exklusiven Rundgang mit Bayerns Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, und Museumsleiter Richard Loibl unternommen. Anhand der vielfältigen Ausstellungsstücke sprechen sie über die verschiedenen Stationen in der bayerischen Geschichte: vom Prunkschlitten König Ludwigs II., über einen Eiswagen, der an die Ankunft der italienischen Gastarbeiter erinnert, bin hin zum Füller, mit dem Theo Waigel den Vertrag von Maastricht unterschrieb.

Berichterstattung im BR Hörfunk und bei BR24

In Bayern 2 sendet die radioWelt am Morgen am Dienstag, den 4. Juni, zwischen 06.05 und 08.30 Uhr ein Gespräch mit dem Museumsleiter und Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, Richard Loibl. Am Mittwoch, den 5. Juni blickt Thomas Muggenthaler in der kulturWelt zwischen 08.30 und 09.00 Uhr auf die Museumseröffnung am Vortag. Sein Feature "Ein bisserl vornehm und ein bisserl leger …" über das neue Museum in Regensburg, gesendet am Samstag, den 18. Mai in Bayern 2, ist noch als Podcast zu hören.

Aktuell im Regelprogramm berichten im BR Hörfunk außerdem BAYERN 1, B5 aktuell und BR Heimat. Online wird die Eröffnung des Museums der Bayerischen Geschichte ausführlich begleitet unter www.br24.de.

Der Bayerische Rundfunk als Kooperationspartner

Im Rahmen einer im Juli 2017 abgeschlossenen Kulturpartnerschaft zwischen dem Haus der Bayerischen Geschichte und dem Bayerischen Rundfunk hat der BR dem Museum für Bayerische Geschichte knapp 140 Multimedia-Ausstellungsstücke aus seinen Archiven zur Verfügung gestellt. Die Original-Töne und Filmausschnitte des BR dienen als Quellen zu vielen historischen Ereignissen. Der BR unterstützt damit Medienstationen in der Dauerausstellung sowie den Aufbau der Bavariathek, in der bayerische Geschichte multimedial und innovativ erzählt wird. Die historischen Bestände werden digital in einem Medienarchiv gespeichert und über ein eigenes Online-Portal für Recherche und Dokumentation öffentlich zugänglich gemacht.

BR24, die digitale Informationsmarke des BR, steuert etwa die #BR24Zeitreise bei – Schätze aus den Fernseharchiven des BR, digitalisiert und den jungen Sehgewohnheiten angepasst, als Web-Videos.

Die Bavariathek gibt es aber nicht nur virtuell, sondern auch ganz konkret vor Ort in Regensburg: Neben dem Museum entstehen am Donaumarkt Medienräume mit moderner technischer Ausstattung, die als Schulungszentrum dienen. Dort können Schulklassen ihr Wissen in Geschichte vertiefen und zugleich ihre Medienkompetenz ausbauen – ein Feld, auf das der BR großen Wert legt.