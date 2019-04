Fußball 3. Liga TSV 1860 München gegen Preußen Münster live im BR Fernsehen

Trotz der 0:1-Niederlage bei der SG Sonnenhof Großaspach am Montagabend bleibt der TSV 1860 München als Tabellensechster der beste bayerische Klub in der 3. Liga. Das BR Fernsehen überträgt die Partie am Samstag, 13. April, live ab 14.00 Uhr.

Am kommenden Samstag treffen die Löwen zu Hause auf Preußen Münster. Beide Traditionsvereine haben eine lang zurückreichende gemeinsame Vergangenheit: 1963/64, in der Pokalsieger-Saison des TSV 1860 München, spielten beide Vereine gemeinsam in der 1. Bundesliga. Beim damaligen Gastspiel der Preußen im Stadion an der Grünwalder Straße siegten die Löwen übrigens mit 3:1.

Das BR Fernsehen überträgt die Partie am kommenden Samstag, 13. April 2019, ab 14.00 Uhr live. Moderiert wird die Übertragung von Dominik Vischer, der BR-Kommentator ist Florian Eckl.

In der Halbzeitpause: FC Ingolstadt II – TSV Buchbach

In der Halbzeit des Livespiels zeigt das BR Fernsehen - wie gewohnt - Ausschnitte der Top-Partie aus der Regionalliga Bayern und verschafft so dem Fußball in den Regionen des Freistaats einen regelmäßigen Platz im Programm. Diesmal lautet die Begegnung FC Ingolstadt II – TSV Buchbach.

Die nächste Live-Übertragung aus der 3. Liga steht am 20. April auf dem Programm: Hallescher FC – TSV 1860 München.

Mehr zur 3. Liga immer samstags in "Blickpunkt Sport“

Die "Drittliga-Dauerkarte“ im BR Fernsehen gibt es in "Blickpunkt Sport“ jeden Samstag zwischen 17.15 und 17.45 Uhr mit ausführlichen Zusammenfassungen der aktuellen Spiele des TSV 1860 München, der Würzburger Kickers und der SpVgg Unterhaching.

Die 3. Liga im Hörfunk und Online

Im Hörfunk ist der Bayern 1-Klassiker „Heute im Stadion“ die erste Adresse für Informationen. Die Kultsendung (samstags, 15.05 bis 18.00 Uhr) berichtet immer auch über die Spiele der bayerischen Drittligisten. Zudem ist die 3. Liga fester Bestandteil des Fußballsamstags auf B5 aktuell. Online gibt es stets aktuelle Infos unter BRsport.de.