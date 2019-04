Fußball 3. Liga Karlsruher SC - SpVgg Unterhaching live

Anspruchsvolle Aufgabe für Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching: Am Samstag, 6. April 2019, geht es für die zuletzt sechs Mal sieglosen Oberbayern zum Tabellendritten Karlsruhe. Das BR Fernsehen zeigt das Spiel ab 14 Uhr live.

Die SpVgg Unterhaching hat schwierige Wochen hinter sich: Aktuell ist man seit sechs Spielen ohne Sieg, holte aus den letzten elf Partien insgesamt nur sechs Punkte.

Und ausgerechnet jetzt geht es zum Karlsruher SC, der derzeit auf dem Relegationsplatz zur 2. Bundesliga steht. Der letzte Sieg der SpVgg in Karlsruhe datiert aus dem April 2004. Eine anspruchsvolle Aufgabe also für die Truppe von Trainer Claus Schromm.

Das BR Fernsehen überträgt die Partie ab 14.00 Uhr live. Moderiert wird die Übertragung von Dominik Vischer, zu Gast im Studio ist Hachings Torwart-Routinier Michael Gurski. Der BR-Kommentator ist Florian Eckl.

In der Halbzeit: Regionalliga-Highlights von Buchbach - FC Bayern II

In der Halbzeit des Livespiels zeigt das BR Fernsehen wie gewohnt Ausschnitte der Top-Partie aus der Regionalliga Bayern und verschafft so dem Fußball in den Regionen des Freistaats einen regelmäßigen Platz im Programm. Diesmal lautet die Begegnung TSV Buchbach – FC Bayern München II.

Nächste Live-Übertragung am 13. April: TSV 1860 München – Preußen Münster

Die nächste Live-Übertragung aus der 3. Liga steht dann wieder am 13. April auf dem Programm: TSV 1860 München – Preußen Münster.