Neue Doku-Serie 3 Paare, ein Ziel

"3 Paare, ein Ziel" begleitet drei Paare, deren Weg zur Schwangerschaft in den letzten Jahren von großer Hoffnung, Bangen und Scheitern gezeichnet war, bei Beratungsgesprächen in der Kinderwunschklinik und bei Hormontherapien bis hin zu invasiven Eingriffen. Wie bewerkstelligt man es als Paar, über Jahre hinweg optimistisch zu bleiben und sich nach jedem neuen Rückschlag gegenseitig zu stärken? Wie schafft man es, diesen Marathon zu stemmen in Zeiten, in denen die Reproduktionsmedizin den Eindruck erweckt, (fast) alles sei möglich? Und bleibt da auch noch Raum für Zweisamkeit, wenn der Kinderwunsch zum Nonplusultra erkoren wird?