BR Fernsehen / ARD Mediathek Dorfhelferinnen – Hilfe für Familien auf dem Land

Wenn ein Familienmitglied auf einem Bauernhof plötzlich ausfällt oder gar ein Schicksalsschlag den durchgetakteten Hofalltag durcheinanderbringt, ist schnelle Hilfe nötig – z. B. die einer Dorfhelferin. Die Dokumentation "Dorfhelferinnen in Bayern" von Daniela Agostini begleitet drei junge Dorfhelferinnen in ihrem Berufsalltag. Das BR Fernsehen zeigt den Film am Sonntag, 6. November, in der Reihe "Unter unserem Himmel" im Rahmen der ARD-Themenwoche "Wir gesucht! Was hält uns zusammen?" In der ARD und BR Mediathek ist schon ab 4. November die vierteilige Web-Serie "Dorfhelferinnen" zu sehen.

Anja (28), Andrea (25) und Paula (24; v. l.) sind junge Frauen mit viel Humor, Lebensklugheit und einem großen Herz – und natürlich können sie auch richtig anpacken. Die drei Dorfhelferinnen sind für viele Familien auf dem Land Retterinnen in der Not. Sie sind Landwirtin, Hauswirtschafterin, Pflegerin und Erzieherin in einer Person und sind vor Ort, wenn zuhause dringend Hilfe benötigt wird – wegen Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft.

Die Dorfhelferinnen übernehmen die Aufgaben, die meist von der Frau bzw. Bäuerin gestemmt werden, damit der Betrieb weiterlaufen kann. Mal helfen sie einer Familie im Haushalt und bei der Kinderbetreuung, beim Kochen und Einkaufen, ein anderes Mal müssen sie auf dem Hof einspringen, den Stall ausmisten, Kühe melken und die Milch rechtzeitig zur Weiterverarbeitung liefern.

Die Dokumentation nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in das Leben der drei Protagonistinnen. Filmemacherin Daniela Agostini begleitet Andrea Seiler aus Triftern in Niederbayern, die gerade ihren Abschluss zur staatlich geprüften Dorfhelferin macht und sich auf ihren Einstieg ins Berufsleben vorbereitet, Paula Geißinger, die in Teisendorf wohnt und sich zurzeit vor allem um Familien und deren Kinder kümmert, und die Mittelfränkin Anja Rottler, die bei verschiedenen Einsätzen im Stall wie im Haushalt alles managt. Für alle drei ist der Beruf Dorfhelferin eine echte Berufung. Es geht um große und kleine Themen, um Liebe und Schmerz, Glück und Unglück und um alles, was das Leben auf dem Dorf so ausmacht.