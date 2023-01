BAYERN 1 Dominique Knoll ist die neue Stimme bei "Die Blaue Couch"

Dominique Knoll stammt aus Franken, ist in Erlangen geboren, in Dormitz (Landkreis Forchheim) und Nürnberg aufgewachsen und lebt heute in München. Die Moderatorin mit der sanften Stimme ist bekennender Yoga- und Italien-Fan und achtet in ihrem Alltag gerne auf Nachhaltigkeit.

Jetzt freut sie sich auf tiefgründige Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus den verschiedensten Gesellschaftsbereichen. Ihre ersten Gäste sind Stella Deetjen, die mit ihrer Hilfsorganisation "Back to life" in Nepal Geburtshäuser und Wasserprojekte baut, der Designer Thomas Rath, die Grönland-Reiseleiterin Birgit Lutz und die Schauspielerin Leslie Malton.