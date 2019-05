34. Internationales Dokumentarfilmfestival München Ausgezeichnete Produktionen auf dem DOK.fest München

Beim 34. Internationalen DOK.fest München wurde am Samstagabend, 18. Mai 2019 der vom Bayerischen Rundfunk und Global Screen gestiftete Hauptpreis "VIKTOR Main Competition DOK.international" an den Dokumentarfilm von Andreas Hoessli "Der nackte König – 18 Fragmente über Revolution" vergeben. Der "kinokino Publikumspreis" ging an "Another Reality" von Noël Dernesch und Olli Waldhauer. Das diesjährige DOK.fest München findet vom 8. bis 19. Mai 2019 statt.

VIKTOR Main Competition

Die internationale Jury, dieses Jahr bestehend aus Leah Giblin (Leiterin Fördermittel, Cinereach Filmproduktion), Elena Podolskaya (Geschäftsführerin Antipode Sales & Distribution) und Anita Reher (Geschäftsführerin Nordisk Panorama), zeichnet den Dokumentarfilm "Der nackte König – 18 Fragmente über Revolution" (Deutschland, Polen, Schweiz) mit dem Hauptpreis "VIKTOR Main Competition" aus. Der von BR und Global Screen gestiftete Preis wird von BR-Redakteur Martin Kowalczyk im Audimaxx der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) an den Regisseur Andreas Hoessli überreicht.

Inhalt "Der nackte König – 18 Fragmente über Revolution"

1979, Revolution im Iran. 1980, Revolution in Polen. Der Sturz des Schahs, des "Königs der Könige" im Iran, Massenstreiks und die Bewegung "Solidarnosc" in Polen. Was geschah in den Köpfen der jungen Frauen und Männer, die damals an den Revolutionen beteiligt waren? Was ging in ihnen vor, als die Revolution niedergeschlagen wurde, oder – wie im Iran – eine religiös-autoritäre Elite die Macht übernahm?

Der Autorenfilmregisseur Andreas Hoessli war jahrelang als Krisenreporter unterwegs. Vor 35 Jahren hat er die Aufstände der Solidarnosc in Polen und der Islamischen Revolution im Iran hautnah miterlebt. Seither beschäftigen sie ihn, und er begibt sich auf eine Reise an die Schauplätze im heutigen Polen und Iran, wo er ehemalige Revolutionäre trifft.

Bruno Ganz führt in dem Film von Andreas Hoessli als Erzähler durch die Parallelgeschichte.

kinokino Publikumspreis

Die Redaktion von "kinokino", dem Filmmagazin von 3sat und Bayerischem Rundfunk, lobte in diesem Jahr zum fünften Mal auf dem Internationalen DOK.fest München den Publikumspreis aus. Das Publikum entschied sich für "Another Reality" von Noël Dernesch und Olli Waldhauer. Den kinokino Publikumspreis gewinnt der Film, der die meisten Stimmen im Verhältnis zu seiner Zuschauerzahl erhalten hat. "Another Reality" hat mit 82 Prozent gewonnen. Über 11.000 DOK.fest Besucher beteiligten sich insgesamt an der Abstimmung. Projektleiterin in der 3sat-Geschäftsführung, Birgit Metz und "kinokino"-Autor Daniel Ronel überreichen die Auszeichnung an die beiden Regisseure Noël Dernesch und Olli Waldhauer.

Inhalt "Another Reality"

Deutscher Großstadtalltag in der Parallelgesellschaft illegaler Familienclans. Männer mit gut gepflegten Bärten, Muckis und dicken Autos lassen uns in ihre Wohnzimmer. Sie haben jede Menge Cousins, das schnelle Geld liegt einen Auftrag entfernt, das Gefängnis ebenso. Ihr Viertel ist ihre Bühne, auf der sie sich nur zu bereitwillig präsentieren und so den Blick freigeben in eine Welt, die nach eigenen Regeln funktioniert.

Ein pointiertes Porträt einer Gesellschaftsgruppe auf der Suche nach ihrer Identität. Nah dran, witzig, stilsicher in der Großstadtkulisse in Szene gesetzt. Wer seine Kreativität auslebt, macht hier Gangsta Rap mit echter Street Credibility. Respekt!

Die Preisverleihung in "kinokino"

Die Preisverleihung des Hauptpreises "VIKTOR Main Competition" und des "kinokino-Publikumspreises" ist unter anderem ein Thema in "kinokino" am 22. Mai, 0.40 Uhr im BR Fernsehen (3sat, 21. Mai, 21.45 Uhr). Die Sendung ist nach Ausstrahlung abrufbar in der BR Mediathek unter www.br.de/mediathek.