Auszeichnung Deutscher Radiopreis für BAYERN 1

Knisternde Lautsprecher, gestelzte Sprache und Musik im Stil der 20er: Die Sendung "100 Jahre Radio – eine Zeitreise ins Jahr 1920", die im Dezember 2020 auf BAYERN 1 zu hören war, ist am Abend mit dem Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Beste Sendung" ausgezeichnet worden. Diese besondere BAYERN 1 Morningshow mit Moderator Marcus Fahn war eine Hommage an den Rundfunk und das Radio, denn genau hundert Jahre zuvor war in Deutschland das erste Rundfunkkonzert gesendet worden.