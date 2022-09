BR-KLASSIK Deutscher Radiopreis für BR-KLASSIK-Sendung

Aus der Begründung der Jury:

"Der Deutsche Radiopreis in der Kategorie 'Beste Sendung' geht in diesem Jahr an ein Format, das etwas Herausragendes erschafft, in einer Zeit, in der aktuell vornehmlich Abstand geboten ist. Denn diese Sendung lässt die Entfernung zum Publikum schlicht zusammenschmelzen. Nur Sekunden braucht es und man wähnt sich mitten im Studio, umgeben von Stimmen unter Menschen in unmittelbarer, vertrauter Nähe."