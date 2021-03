Heinrich Manns Jahrhundertroman in 19 Folgen "Der Untertan" als BR Podcast und auf Bayern 2

Nach oben buckeln, nach unten treten: Diederich Heßling ist fies, feige und rücksichtslos. In 19 Folgen ist Heinrich Manns scharfsinniger Roman um eine opportunistische Persönlichkeit anlässlich des 150. Geburtstages des Autors am 27. März in einer technisch überarbeiteten, historischen Aufnahme mit Hans Korte ab sofort als Podcast im BR Podcast Center zu hören – und als Lesung im Radio auf Bayern 2 in der Sendung "radioTexte" ab heute, 25. März bis 12. August, immer donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

"Ein weiches Kind", mit Schlägen zugerichtet, lernt Diederich schnell, wie ein erfolgreicher deutscher Mann sein muss: schneidig, rücksichtslos und von "namenloser Zivilfeigheit", so Kurt Tucholsky in seiner Besprechung von Manns Roman. Befehlen und gehorchen übt der Untertan in Schule, Studentenverbindung und in Liebessachen, dem Militär und dem Kaiser gilt seine Bewunderung, Dienst leisten will er aber lieber nicht. Als Fabrikchef macht er liberalen Gedanken den Garaus, wo's nur geht.

Heinrich Manns Roman ist eine großartige Reise in die Gesellschaft des Kaiserreichs. Aber Charaktere wie Diederich Heßling waren nicht nur unter Wilhelm I. und II. vertreten. Genial ist Manns Beschreibung des Persönlichkeitstypus, der autoritäre Systeme am Laufen hält – bis heute. Und so war "Der Untertan" seit Entstehen (ab 1906) und Erscheinen (als zusammenhängender Roman 1918, der Vorabdruck wurde nach dem Ausbruch des ersten Weltkriegs unterbrochen) immer schon aktuell.