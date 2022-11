BR Fernsehen "Dahoam is Dahoam": Gastrolle für Michl Müller

Närrischer Besuch bei "Dahoam is Dahoam": Der fränkische Kabarettist und Musiker Michl Müller stand am Mittwoch, 16. November 2022, für einen Gastauftritt bei "Dahoam is Dahoam" ("DiD") vor der Kamera. Inhaltlich steht die Episode in Zusammenhang mit der "Fastnacht in Franken", mit der "Dahoam is Dahoam" seit Jahren erfolgreich formatübergreifend zusammenarbeitet und zu deren Stamm-Protagonisten der selbst ernannte "Dreggsagg" Müller gehört. Im BR Fernsehen läuft die Folge am 9. Februar 2023, dem Vorabend der legendären Prunksitzung in Veitshöchheim.