BR Fernsehen Großer "Dahoam is Dahoam"-Familiennachmittag

Höhepunkt: Volkssänger-Revue der Lansing-Stars mit den "Brettl-Spitzen"

Neuzugänge bei "Dahoam is Dahoam"

In der Serie selbst gibt es in den nächsten Wochen auch Neuigkeiten: Ein neuer Pfarrer wird gebraucht, ein waschechter "Dorfrocker" aus Franken gibt sein Schauspieldebüt in einer humorigen Gastrolle, und vieles mehr. Spannende und unterhaltsame neue Geschichten aus Lansing sind also garantiert.

12.45 Uhr: "Manege frei für die Liebe" Der "Dahoam is Dahoam"-Spielfilm, 2017 14.15 Uhr: "Bleed glaffa" Lustige Pannen aus Lansing 14.30 Uhr: "So feiert Lansing!" Rückschau auf die schönen "Dahoam is Dahoam"-Familienfeste 15.15 Uhr: "Lansinger Schützenfest 2021" Volkssänger-Revue mit dem Serien-Ensemble und den "Brettl-Spitzen" aus dem Brunnerwirt-Biergarten

Die bayerische Vorabendserie "Dahoam is Dahoam"

Seit dem Start am 8. Oktober 2007 hat sich "Dahoam is Dahoam" zur erfolgreichsten täglichen Vorabendserie in Bayern und zugleich zu einer der bekanntesten Marken im BR Fernsehen entwickelt. Die Familienserie erzählt lebensnah, facettenreich und humorvoll vom Miteinander aller Generationen in einem fiktiven bayerischen Dorf. "Dahoam is Dahoam" läuft montags bis donnerstags von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr im BR Fernsehen. Das BR Fernsehen ist das einzige Dritte Programm, das seinen Zuschauern eine eigene tägliche Vorabendserie bietet. Vorab sind die Folgen der kommenden Woche immer schon donnerstags in der BR Mediathek abrufbar. Regulär findet einmal jährlich der "Dahoam is Dahoam"-Familientag mit bis zu 10.000 Besuchern statt.