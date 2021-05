Freude über Auszeichnung CIVIS Medienpreis für BR-Fernsehfilm "Herren"

Der Bayerische Rundfunk freut sich über eine Auszeichnung beim CIVIS Medienpreis. Sie geht in der Kategorie CIVIS Video Award Unterhaltung an den Fernsehfilm "Herren" (BR/arte) – eine Großstadtkomödie über das Leben und die Erfahrungen von People of Color im heutigen Berlin. Der Film, der auch für den Grimme-Preis nominiert war, wurde erstmals im Februar im Rahmen des FilmMittwoch im Ersten ausgestrahlt und ist in der ARD Mediathek noch bis 1. August 2021 abrufbar.